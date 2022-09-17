Закладной камень храма в честь Смоленской Седмиезерной иконы Божией Матери освятили в Мытищах | 360°

Подмосковье 17 сентября 2022, 16:54 (обновлено: 17 сентября 2022, 22:49) Поделиться Telegram

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Viber Закладной камень храма в честь Смоленской Седмиезерной иконы Божией Матери освятили в Мытищах

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Закладной камень храма в честь Смоленской Седмиезерной иконы Божией Матери освятили 17 сентября в городском округе Мытищи. Чин освящения совершил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома.

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Площадка, где возведут храм, расположена на территории Федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана Роспотребнадзора. Строительство будут вести за счет добровольных пожертвований. Главным архитектором стал основатель и творческий руководитель Архитектурно-художественного центра Московской патриархии, член-корреспондент Российской академии художеств Андрей Оболенский.

В церемонии приняли участие вице-премьер России Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Решение возвести храм в честь Смоленской Седмиезерной иконы Божией Матери принято неслучайно, отметила Татьяна Голикова. Она напомнила, что, по преданию, икона стала избавительницей от эпидемии чумы на Руси в середине XVII века.

«Я хотела бы поблагодарить патриарха всея Руси Кирилла за то, что он благословил создание храма в Мытищинском городском округе, практически на территории московского областного центра Роспотребнадзора и ведущего в структуре Роспотребнадзора института Эрисмана, и пожелать его святейшеству здоровья и здоровья всей пастве и нашему великому народу», — сказала Голикова.

Она назвала это историческим событием, отметив, что на этой неделе отмечается столетний юбилей санитарно-эпидемиологической службы России. Вице-премьер еще раз поздравила всех коллег с праздником и поблагодарила за труд.

На протяжении веков врачи боролись с эпидемиями. Конечно, с помощью нашей науки нам удалось управлять и побеждать эпидемии, но наука всегда шла плечом к плечу с церковью. И вера всегда нам помогала побеждать невзгоды и преодолевать самые тяжелые испытания. <…> Сейчас мы уже на протяжении многих лет боремся с тяжелым недугом, с COVID-19, я очень надеюсь, что событие, которое сегодня происходит, и возведение храма помогут нам и это тоже преодолеть Татьяна Голикова вице-премьер РФ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что создание храма объединяет людей и это важное дело обязательно доведут до конца.

«Рад всех поприветствовать, успели пообщаться с дружным коллективом Роспотребнадзора, который отмечает столетие, который работает добросовестно и профессионально. <…> Очень важно, когда есть то, что людей объединяет. И я уверен, что храм, который мы сегодня заложили, будет построен», — подчеркнул глава региона.

Отдельно Воробьев поблагодарил всех специалистов, которые боролись и продолжают бороться с коронавирусом. Усилия в этом направлении не прекращаются, поэтому нет никаких сомнений, что они обязательно одержат окончательную победу над COVID-19, добавил он.

«Я еще раз всех поздравляю и очень надеюсь, а время летит быстро, что [совсем скоро] мы будем уже освящать храм со всеми, кто здесь сегодня присутствует», — заключил губернатор.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась, что непростые времена в России были не один раз и вот уже на протяжении двух лет весь мир борется с коронавирусом.

«Я точно знаю, что когда было совсем невмоготу, в такие периоды мы молились. И когда мы начали готовиться к столетию, оказалось, что мы молимся в разных храмах и у службы нет храма, это было предложение коллег о том, что, наверное, наступило время, когда в службе, как системе, нужен храм», — пояснила она.

Попова добавила, что в Роспотребнадзоре очень большой коллектив, есть люди разных конфессий, разных вероисповеданий, но строительство поддержали все.

Строит храм наше общество, строит общество гигиенистов и санитарных врачей, и общество эпидемиологов. И средства на строительство храма мы собираем все вместе, всем миром Анна Попова глава Роспотребнадзора.

Федеральный научный центр гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана Роспотребнадзора, на территории которого появится храм, является ведущим НИИ гигиенического профиля в России. В институте работают более 500 человек. В настоящее время здесь ведутся активные работы по проектированию нового лабораторного и экспериментальных корпусов, реконструкции существующих зданий, что позволит в период с 2024 по 2030 год реализовать все планы развития и создать научный центр мирового уровня.

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