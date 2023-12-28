Эксклюзив 28 декабря 2023, 13:49 «Заговорили на одном языке». Коммуникация властей и СМИ в Подмосковье улучшилась Духин: информационный центр в Подмосковье помог коммуникации властей и СМИ Телеканал «360»

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Созданный в Подмосковье информационный центр помог собрать в одном месте представителей власти и СМИ, чтобы сделать их коммуникацию более продуктивной. Систему будут внедрять и в новых регионах. Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин рассказал «360», насколько эффективной она оказалась.

Идея создания информационного центра принадлежала губернатору Андрею Воробьеву.

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«Она заключается в том, чтобы медийщики, те, кто выдают новости для конечного потребителя, <…> и те, кто отвечает за информацию в различных министерствах, заговорили на одном языке, потому что очень часто они мыслят по-разному. Медийщики стремятся к достижению показателей: это трафик, цитируемость и так далее. Чиновники стремятся к тому, чтобы рассказать о работе в позитивном ключе», — пояснил Духин.

Теперь, по его словам, удалось «собрать за круглым столом» представителей обеих сторон. Чиновники могут спросить журналистов, почему та или иная новость кажется им скучной и как подать ее так, чтобы аудитория заинтересовалась.

Это первая задача: подача новостей таким образом, чтобы они были интересны аудитории. А вторая — реагирование на те негативные явления, которые происходят в информационном пространстве. Если мы видим кризис или проблему, не важно, в какой сфере, <…> мы должны оперативно реагировать на них. Вячеслав Духин зампред правительства Московской области

Здесь коммуникация отраслевиков и журналистов также эффективна: первые объясняют, как будет решаться задача, вторые понимают, как донести информацию до аудитории.

Новый подход уже дал плоды: по информации Вячеслава Духина, появилось порядка 300-500 новых инфоповодов в день. Новости, которые раньше практически не замечались и не считались крупными, подаются так, что оказываются полезными для читателей. Собеседник «360» привел пример: новость о том, что в городском округе закупили тяжелое медицинское оборудование на 10 миллиардов рублей, не даст читателю ничего (он не понимает, как это изменит его жизнь), — но все будет выглядеть иначе, если объяснить, что в той или иной больнице заработал аппарат МРТ, и предоставить информацию о графике его работы.

«Вот таких новостей стало больше. <…> Но конечно, еще очень многое предстоит сделать с точки зрения качества. Следующее, на что мы будем смотреть, — это сколько людей эти новости прочитали, как аудитория на них отреагировала в социальных сетях, какое отраслевое ведомство пишет интереснее, а где, может быть, нужно поменять язык, где есть проблемы с оперативностью. <…> Но, по крайней мере, у нас это все оцифровано», — продолжил Вячеслав Духин.

По его словам, главное, чего удалось добиться — серьезный рост коммуникации многих ведомств с жителями. Речь идет о сферах транспорта, здравоохранения, соцзащиты, образования.

Решение Московской области оценили на всероссийском уровне и уже используют в некоторых федеральных ведомствах, а также распространили на четыре новых региона, добавил Духин.

Полную версию интервью можно увидеть на всех площадках «360».