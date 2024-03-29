Эксклюзив 29 марта 2024, 11:33 Выход из зоны комфорта и обмен опытом. Никита Закрева — о роли профконкурсов для педагогов Учитель Закрева: участие в профконкурсах дает поле для роста Телеканал «360»

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Педагог дополнительного образования гимназии № 7 городского округа Чехов Никита Закрева стал победителем всероссийского конкурса «Педагогический дебют». О том, как проходили испытания и что они могут дать его участникам, специалист рассказал в интервью ведущему «360» Дмитрию Степанищеву.

«Для меня этот дебют был не дебютный, — отметил Закрева. — В конкурсах профессионального мастерства я участвовал еще со студенческой скамьи. На четвертом курсе попал на конкурс, который назывался так же, и занял там, к слову, третье место».

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По мнению специалиста, участие в педагогических конкурсах дает многое всем участникам. И их основная роль в том, чтобы прокачаться в профессиональном плане, пояснил он.

«Уроки — это наша зона комфорта, когда мы из нее выходим, начинаем готовиться, это дает профессиональный рост. И любой конкурс — это рост, плюс общение с коллегами позволяет выйти на обмен опытом», — добавил собеседник «360».

Такое общение имеет большое значение, потому что во всероссийском конкурсе участвуют педагоги из разных регионов, все они учились в разных вузах, у всех свои наработки и методики. И через обмен опытом, по мнению учителя, можно синхронизировать и некоторые системы в целом.

Закрева отметил, что большую помощь при подготовке к конкурсу ему оказывали и коллеги, и родители учеников.

«Чтобы что-то представить, нужно это несколько раз обкатать, это должны посмотреть коллеги. И я приглашал на свои занятия родителей, чтобы они высказали свое мнение, потому что наша современная система образования не сводится к взаимодействию ученик — учитель. Чаще всего это ученик — учитель — коллеги — родители. И такую цепочку я постарался выстроить при подготовке, и думаю, что это сыграло ключевую роль», — пояснил он.

В рамках конкурса первым испытанием было публичное выступление. По словам собеседника «360», оно было для него самым сложным. В ходе своих выступлений педагоги говорили об актуальных острых вопросах, которые, на их взгляд, есть сейчас в современном образовании.

Закрева отметил в своей речи на конкурсе важность командного взаимодействия, потому что это, по его оценке, очень важный социальный навык. Помимо этого, педагоги представляли свои методики в рамках предмета, который ведут, проводили открытые уроки.

«Я занимаюсь программированием», — уточнил Закрева, добавив, что, помимо этого, является классным руководителем.