Подмосковье 16 июля 2023, 06:00 Выездная администрация провела личный прием жителей в Лобне Специалисты городской администрации провели выездное заседание по личному приему в Лобне Телеканал «360»

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Выездное заседание по личному приему граждан провели специалисты городской администрации в Лобне. Такая работа становится все более популярной у населения — горожан, желающих принять участие в этом проекте, все больше.

Для людей важно, что встречи проходят не в кабинете чиновника, а непосредственно в их районе, без привязки к какой-либо конкретной теме. Так, на вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству даст ответ профильный заместитель главы, проблему, связанную со здоровьем, поможет решить главный врач больницы, а предложения по дальнейшему развитию муниципалитета выслушает депутат городского совета. Записаться можно и к главе города, который также ведет прием. Выездные заседания проводятся регулярно.

Горожане уже оценили эффективность такого взаимодействия со властью. Многие вопросы удается решить сразу.

«Демешко Игорю Владимировичу (главе Лобни — прим. ред.) — особая благодарность. Он мне помог. Я ему просто благодарна, огромное спасибо от меня. Выслушал и тут же сделал», — поделилась жительница города Тамара Прокофьева.

Несмотря на то, что обратиться за получением услуг или консультаций можно дистанционно, для многих важно живое общение. Особенно это актуально для пожилых людей, которые могут рассказать о своей проблеме. Ждать ответа долго не приходится — многие вопросы на выездных приемах решают на месте.

За одно заседание специалисты принимают несколько десятков человек. Жители могут не только проконсультироваться по интересующему вопросу, но и высказать предложения по улучшению качества жизни в городе. Для удобства горожан прием проходит в выходной день или в вечернее время, когда люди не заняты на работе и могут спокойно прийти к любому специалисту с любым вопросом.

Ранее депутат Светлана Давыдова отчиталась о проделанной работе перед педагогическим коллективом школы № 5 в Лобне. Она рассказала о льготах для малоимущих и многодетных семей округа.