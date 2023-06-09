Подмосковье 09 июня 2023, 16:35 Завод по переработке строительных отходов в Мытищах откроет производство арболитовых блоков из дерева Unsplash

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Завод по переработке отходов строительства, сноса и грунта (ОССиГ) «ТПК ВОЛД» запустит производство арболитовых блоков из древесных материалов. Предприятие принимает вторсырье из Москвы и Подмосковья, все работы контролирует региональное Министерство экологии. О работе производства «360» рассказала сотрудница «ТПК ВОЛД» Екатерина Ганиева.

Строгий прием отходов

Прием ОССиГ для переработки начинается с проверки документов на пункте охраны и снятия защитного покрытия с кузова машины. При въезде груз взвешивают на специальных весах и определяют объем при помощи видеофиксации. После разгрузки техника должна пройти повторный контроль на оборудовании. В противном случае надзорное ведомство не засчитает рейс и средства за привезенный материал перевозчику не будут оплачены.

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Правила проезда и выполнения разгрузочных работ на объекте указаны на специальных знаках и табличках, которые установлены по требованию Минэкологии. Представители ведомства регулярно проводят проверки на предприятии и при выявлении нарушений выписывают требования об их устранении.

«Камеры установлены на всем объекте. Данные мгновенно получает Минэкологии, мы никак не можем повлиять на их запись, все передается в реальном времени», — подчеркнула специалист.

Щебень из старого бетона

Наличие площадки для разгрузки отходов является обязательным требованием в соответствии с нормативами. На территории происходит первичная обработка полученного материала при помощи техники, одобренной надзорным ведомством.

Дробильная система перерабатывает бетонное вторсырье в рецикл — щебень, используемый для посыпки дорог. Предприятие использует полученный материал для собственных участков и выставляет на продажу для дальнейшего использования.

Экологически чистые древесные блоки

Для древесных отходов на территории завода расположен ангар, где будет установлено оборудование для производства экологически чистых арболитовых блоков. Готовая продукция обладает свойствами поддержания тепла, шумоизоляции и устойчивости к огню. Нередко материал используют при строительстве жилых домов.

«Также из переработанного материала мы производим экобионы, которые используются при строительстве и укреплении дорог и в ландшафтном дизайне», — отметила сотрудница завода.