Подмосковье 20 февраля 2023, 00:01 Бой с зимой, фаер-шоу, игры и экскурсии. Встречаем Масленицу в Подмосковье Масленица в Подмосковье: топ мест праздничных гуляний Минкультуры Московской области / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Масленичная неделя в этом году пройдет с 20 по 26 февраля. Масленица считается одним из самых любимых народных праздников, с ней связано множество красивых и веселых обычаев и традиций. Многие любят праздник из-за его главного блюда — блинов. В Подмосковье праздничные гулянья готовят во всех муниципалитетах. Самые интересные мероприятия, которые будет интересно посетить и детям, и взрослым, собрал «360».

Взятие снежного городка, игра в бирюльки и мастер-классы

Одним из вариантов досуга может стать поход в музеи. Тем более что там к празднику подготовили познавательные программы, игры и конкурсы.

Реклама

В литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» 25 февраля представят интерактивную программу «От нитки до свитки» о разновидностях народной одежды. А программа «Забытые деревенские забавы» познакомит со старинными настольными играми «Бирюльки», «Блошки», «Куча-мала». Во флигеле «Кухня» расскажут о традициях Масленицы и секретах приготовления блинов.

В музее-заповеднике «Усадьба Мураново имени Ф. И. Тютчева» посетителей ждет интерактивная программа «Детская Масленица в Муранове» с костюмированной экскурсией по усадебной кухне и фольклорным уличным спектаклем-сказкой.

Гостям можно будет поучаствовать во взятии снежного городка с участием исторических реконструкторов, покататься на аттракционах, пройти квест «Зимняя мозаика». Будет работать ярмарка с пирогами и другими угощениями.

Минкультуры Московской области / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Изготовить маски и народные куклы, расписать глиняную посуду и познакомиться с секретами масленичной кулинарии приглашают в музее-заповеднике «Зарайский кремль», праздновать Масленицу будут в музее-усадьбе Ф. М. Достоевского «Даровое» 25 февраля.

Отметить Масленицу по-танковому можно в музейно-мемориальном комплексе «История танка Т-34». Мероприятия пройдут 24 февраля. На территории комплекса будут работать образовательные и интерактивные точки, тир, выставка макетов оружия, полевая кухня. Посетители ждет бой с армией зимы, сожжение чучела и, конечно, угощение блинами.

Празднуем Масленицу в парках

В Домодедове праздновать Масленицу будут 26 февраля в парке культуры и отдыха «Елочки» и парке «Городской лес». Посетителей ждут игровые интерактивные программы, мастер-классы. Можно посетить ярмарку и покататься на аттракционах. Закончится праздник традиционным сжиганием чучела.

Народные гулянья в парке «Скитские пруды» пройдут в Сергиевом Посаде 26 февраля. Там гостям предложат поучаствовать в масленичных конкурсах и забавах, разучить традиционные песни, частушки и интерактивный обряд «заклички весны».

Для самых ловких организуют игровые точки с народными забавами и аттракционами. Всех посетителей будут угощать блинами. В финале праздника обещают фаер-шоу и сожжение чучела Масленицы.

Минкультуры Московской области / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

В Воскресенске отмечать Масленицу будут в парке усадьбы Кривякино. Праздник пройдет 26 февраля. В программе — игры, мастер-классы, конкурсы и викторины. Для посетителей парка выступят артисты городского округа.

В парке будет работать ярмарка, там можно будет купить сувениры и подарки, поесть блинов и согреться горячим чаем. В конце гуляний ожидается огненное шоу и, конечно, сжигание масленичного чучела.

Праздник «Масленица в пастиле» устроят в Коломне до 26 февраля. Программу подготовили в Музейной фабрике пастилы. Она будет проходить сразу на четырех площадках.

«На фабрике пастилу коломенскую будете выделывать, на веранде — блин с солнцем внутри из пастилы смоквы мастерить», — рассказали организаторы.

В саду музея гостей будут ждать Петрушка и Коломбина-бамбина с Красавцем-мужчиной. В Малиновой гостиной всех накормят блинами с припеком.

Минкультуры Московской области / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Народные гулянья, большая концертная программа, конкурсы от «Блинопека» и масленичный столб с подарками ждут гостей в парках Люберец.

Большие и интересные программы подготовили для жителей и в других городских округах. Главное — одеваться теплее, если решите отправиться на праздник в парк. Синоптики обещают похолодание. Но бояться непогоды не стоит — на ярмарках всегда можно выпить горячего чая и подкрепиться традиционным масленичным лакомством.