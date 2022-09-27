«Восстановление справедливости и надежда на будущее». Жительницы Донецка проголосовали на референдуме в Щелкове | 360°

Эксклюзив 27 сентября 2022, 13:11 Поделиться Telegram

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Viber «Восстановление справедливости и надежда на будущее». Жительницы Донецка проголосовали на референдуме в Щелкове Проголосовавшие в Щелкове жительницы Донецка рассказали о надеждах от референдума

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Референдума о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России жители ДНР ждали восемь лет. Людям хочется жить достойной жизнью, строить планы, не бояться обстрелов, работать и приносить пользу обществу, рассказала «360» жительница республики Юлия К. Она приняла участие в голосовании на избирательном участке в Щелкове. В Подмосковье вместе с ней находятся трое детей. Семья эвакуировалась в феврале.

«Я приехала с тремя несовершеннолетними детьми из Донецка. Сюда нас привезли поездом <…> Я работала в салоне красоты мастером маникюра и в техникуме преподавала курсы маникюра», — поделилась Юлия К.

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Решение уехать она приняла из-за детей. Они — это самое дорогое, что есть в жизни женщины. Если бы с ними что-то случилось, Юлия бы себе этого никогда не простила. Женщина добавила, что сейчас узнает из новостей, по сводкам штаба теробороны ДНР, что их микрорайон продолжает подвергаться обстрелам, есть разрушения и погибшие.

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«Очень страшно. Я не хочу, чтобы мои дети слышали обстрелы, ночью просыпались и бежали в подвал. Я хочу своим детям спокойной жизни. Старшей дочери — 14 лет, сыну — восемь, младшей дочке — шесть», — уточнила она.

Юлия К. добавила, что этот референдум уже второй в ее жизни. Первый был в 2014 году, когда она голосовала за независимость республик. Сейчас, по ее мнению, происходит то, что должно было случиться очень давно. Это восстановление исторической справедливости.

Хочется вернуться к нормальной жизни

«И вот объединение — историческое объединение, так должно быть. Потому что Донбасс — это русскоговорящий мир, и мы думаем, как русские, жили, как русские, мы просто русские, поэтому это справедливо, это восстановление справедливости», — пояснила Юлия К.

Она добавила, что ей хочется верить, что после референдума все изменится к лучшему, начнется восстановление инфраструктуры в ДНР, появится работа, будет достойная оплата труда, повысится уровень жизни людей.

«Хочется жить как люди. <…> Хочется просто чувствовать себя человеком, нужным обществу, приносить пользу обществу», — заключила женщина.

Еще одна жительница Донецка, Ярослава Л., приехала в Подмосковье с двумя детьми. В их родном городе они жили около железнодорожного вокзала. По ее словам, это очень страшный район, который постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Дома остались пожилые родители. Сейчас ей очень страшно за родственников.

Ярослава Л. подчеркнула, что Донбасс всегда был русскоязычным и жители народных республик видят будущее вместе с Россией.

«Люблю Россию, люблю русских людей. Мы всю жизнь в Донецке на русском языке разговаривали. И я надеюсь, что в Донецке будет мир. Мы уже этого ждем восемь лет. И просто хотим, как раньше, работать, учиться. Свои дома, квартиры. Чтобы все это было, как раньше. Мы работали — и шахты, и заводы. Мы работящий донецкий народ», — сказала она.

Надежда людей на спасение

Еще одна участница голосования в Щелкове, Светлана К., рассказала, что возлагает большие надежды на референдум. В Донецке, откуда она приехала с двумя детьми, жители тоже принимают активное участие в выборе будущего. Она отметила, что процесс организовали так, чтобы люди не подвергались опасности: можно было проголосовать дома, чтобы специально не ходить на участок.

«[Родственники в Донецке,] конечно, голосовали. <…> Это надежда наших людей на какое-то спасение, потому что Россия — великая держава и только оттуда нам может прийти помощь. Так как Россия за все эти годы нам помогала, а Украина — нет. Я вижу Россию как соломинку нам для спасения, для выхода из этой ситуации. <…> Будет стабильность, и мы будем жить и планировать завтрашний день. А мы, просто находясь там, жили одним днем. Нельзя было ничего планировать: живешь и не знаешь, что будет завтра», — пояснила собеседница «360».

Жительница ДНР по имени Наталья согласилась с мнением своих соотечественниц о том, что референдум должен был пройти уже давно, решения люди ждали долго.

«Наконец-то оно свершилось. [Хочу] поддержать свою сторону, откуда мы приехали, — ДНР. Чтобы наконец-то воссоединиться. Всем давно уже кажется, что должно было это произойти много лет назад. Но вот сейчас люди готовы к этому. Мне кажется, все вернется на круги своя, как и раньше. То есть воссоединятся те земли, которые были в России», — сказала она.

Наталья выразила надежду, что проведение референдума ускорит возвращение Донбасса к мирной жизни, обстрелы городов и других населенных пунктов прекратятся. Местным жителям хочется защиты и стабильности, добавила девушка.

«Буду голосовать за объединение, потому что <…> я дома и русской себя давно считаю. Все вернулось на круги своя», — подчеркнула она.

Пятидневный референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России проходит с 23 по 27 сентября.

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