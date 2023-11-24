Подмосковье 24 ноября 2023, 21:56 Воробьев рассказал о возможностях GigaChat в работе с обращениями по соцтематике Воробьев: для работы с обращениями по соцтематике начали использовать GigaChat Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Московской области для обработки обращений жителей по социальной тематике начали использовать GigaChat. Это один из 27 проектов в сфере искусственного интеллекта, которые реализует регион, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе международной конференции по ИИ и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023.

В прошлом году, как отметил губернатор, в Московской области было девять практик с использованием ИИ, сегодня их уже в три раза больше — их реализуют в восьми сферах, в частности в здравоохранении, транспорте, обращении с отходами и поддержании порядка во дворах.

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«В 2024-м планируем запустить еще три [проекта]. Важно, чтобы и законодательство адаптировалось под возможности ИИ», — подчеркнул Воробьев.

Он также обратил внимание, что Подмосковье вместе с коллегами из Сбера начало внедрять большую языковую модель в сфере госуправления, чтобы улучшить коммуникации с жителями.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Одна из задач, которую важно решить, по мнению губернатора, состоит в том, чтобы научить ИИ работать не только по сценарию, но и в деталях, учитывая жизненную ситуацию заявителя.

«В Московской области нам удалось реализовать инструмент, который делает взаимодействие граждан с государственными услугами более „интуитивным“, а, следовательно, доступным и эффективным», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, это первый кейс внедрения большой языковой модели в госуправлении в России. В развития систем управления на основе больших данных есть огромные перспективы, подчеркнул он.

РИА «Новости»

Руководитель проекта по искусственному интеллекту в Сбере Алина Кочорова подчеркнула, что благодаря партнерам из Подмосковья удалось довольно быстро обучить большую языковую модель GigaChat отвечать на вопросы граждан по социальной тематике.

«У нас был сет из 150 тысяч пар вопросов и ответов, 20 профильных специалистов из Московской области провели на платформе разметки больше 1250 часов, чтобы помочь отследить генерации и сделать их наиболее точными и достоверными», — рассказала эксперт.

РИА «Новости»

Необходимо подумать и над созданием единой государственной платформы сбора больших данных и обучения ИИ, отметил Воробьев. На сегодняшний день доступного и безопасного инструмента для разметки собранного материала нет.

А ее наличие позволит не заниматься обучением одних и тех же ИИ-решений, поддерживать в актуальном состоянии уже имеющуюся базу знаний, а также обмениваться опытом.