Подмосковье 16 сентября 2023, 14:21 Воробьев рассказал о представляющей Подмосковье на «Битве роботов» команде Губернатор Воробьев указал на «Битве роботов» о важность развития технологий Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области

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Проходящий в Московской области чемпионат «Битва роботов» вышел на международный уровень. В турнире принимают участие 24 команды их России, Турции, Индии и Казахстана. В полуфинал выйдут только 16 участников. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что Подмосковье на чемпионате представляет команда студентов из городского округа Фрязино. Все они учатся в филиале Российского технологического университета

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«Наша команда разработала робота RedHorn весом 110 килограммов с вертикальным спиннером, который вращается со скоростью 1500 оборотов в минуту», — заявил Воробьев.

В первом бою робот студентов из Московской области одержал первую победу над соперником — машиной московской команды «Матадорс».

Губернатор Подмосковья отметил, что углубленные направления по обучению инженерии, IT-технологиям, робототехнике и программированию в Московской области стали развивать не так давно, но результат уже видим.

«Мы открыли в Истре наш третий образовательный кластер — технолицей для одаренных ребят, где изучают робототехнику, программирование, вычислительные системы. Пять лет назад открыли в Красногорске „Кванториум“ со своей лабораторией, самым современным оборудованием», — рассказал Воробьев.

Автор фото: Константин Семенец

Он подчеркнул, что такие творческие центры позволяют детям и подросткам реализовывать проекты, которые они разрабатывают сами. Такие точки уже работают в Королеве и Балашихе, в следующем году появятся в Одинцове и Дмитрове.

В Ленинском городском округе, Подольске, Клину и Электростали работают «Айти клубы» для обучения программированию. В ближайшее время еще один откроется в Химках. Кроме того в 36 городских округа Московской области работают 67 «Точек роста».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Министерство цифрового развития и главу ведомства Максута Шадаева за организацию турнира и выбор Московской области в качестве площадки для «Турнира роботов».

Отборочные соревнования международного турнира проходят в городском округе Красногорск. Все планируется две битвы машин. Первая завершится в 15:30. Вторая начнется в 18:00. Трансляция соревнований доступна на странице во «Вконтакте».