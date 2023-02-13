Подмосковье 13 февраля 2023, 12:56 Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о планах развития ЖК «Гусарская баллада» Губернатор Воробьев обсудил с жителями ЖК «Гусарская баллада» развитие микрорайона Пресс-служба губернатора Московской области

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Вопросы инфраструктуры и благоустройства обсудил губернатор Московской области Андрей Воробьев с жителями ЖК «Гусарская баллада» Одинцовского городского округа. Руководитель региона отметил, что встреча стала очень важной, так как важно слышать просьбы людей, чтобы понимать, какие проблемы необходимо решить в первую очередь.

Андрей Воробьев напомнил, что с ЖК «Гусарская баллада» были большие проблемы из-за недобросовестных застройщиков. Но все проблемы, с которыми столкнулись 900 дольщиков, удалось решить. Сейчас главная задача — развитие социальной инфраструктуры.

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«„Гусарская Баллада“ — это один из объектов, где 900 дольщиков, старая история. Мы достроили, все замечательно. Огромный микрорайон — теперь уже с ключами. Великолепные молодые лица, которые планируют будущее», — заявил Андрей Воробьев.

Сегодня в жилом комплексе открылся детский сад на 400 мест, построенный в рамках национального проекта «Демография». С нового учебного года там появится школа. Также решается вопрос со строительством поликлиники.

«Следующий вопрос — это, конечно, поликлиника. Всегда, когда мы сдаем микрорайоны, особенно проблемные, а у нас их, к сожалению, хватает, задача — максимально решить вопросы, которые накопились. И на примере „Гусарской Баллады“ я прошу вас, уважаемые коллеги, обратить внимание на недоделки, которые острые: детский сад, школа, поликлиника, — и более мелкие», — добавил глава Московской области.

Программа социальной инфраструктуры

Воробьев пояснил, что жители жилого комплекса попросили разобраться с ливнекой и благоустройством сквера. Важно, чтобы все эти работы провели оперативно, подчеркнул он.

«Прошу вас рассмотреть возможность более удобного сообщения большого поселка Лесной Городок, где, соответственно, тоже нужны и удобная коммуникация, и поликлиника, которую мы будем строить — в конце года, надеюсь, начнем», — добавил он.

Губернатор Подмосковья отметил, что в регионе действует большая программа строительства социальной инфраструктуры, которая требует особого внимания со стороны правительства и руководителей муниципальных образований.

Воробьев подчеркнул, что все работы должны проводиться своевременно, а недоделки оперативно устраняться.

«Вот эти занозы, которые остаются, — то ливневка, то какой-то там овраг неприглядный, где требуется благоустройство, тоже приводить в должный вид», — пояснил он.

«Гусарская баллада» — один из самых крупных жилых комплексов Подмосковья. Уже открытый детский сад и новая школа станут единым образовательным кластером, которые решат переполненность дошкольных учреждений и закроют вопрос второй смены.