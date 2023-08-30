Подмосковье 30 августа 2023, 18:49 Воробьев отметил влияние газификации на рост регистрации домов в Подмосковье Губернатор Воробьев рассказал о ходе газификации Подмосковья премьеру Мишустину Фотограф Константин Семенец. / Пресс-служба губернатора Московской области

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Реализация президентского проекта по подключению к газу жилых домов продолжилась в Московской области. О ходе работы губернатор Андрей Воробьев рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину в ходе встречи в офисе социальной газификации в Домодедове.

Андрей Воробьев отметил, что программа президента привела к значительному всплеску регистрации жилых домов, потому что подключение доступно только к официально оформленному жилью. Кроме того, снизилась стоимость необходимых работ.

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«Вместо двух или трех миллионов, как было раньше, подключение стоит 150−170 тысяч рублей. [На сегодняшний день] 330 тысяч человек в Московской области, которые живут на земле, получат газ. У нас специальная цена на котел, специальная цена на бойлер, плиту», — рассказал губернатор Московской области.

Глава региона отметил, что для удобства жителей в Подмосковье открыли восемь стационарных и 12 передвижных офисов, где жители могут в режиме одного окна оформить заявку. Еще один важный вопрос, над которым работают в регионе, — проблема газовой безопасности.

Помимо приема документов для газификации домов, в офисах также оказывают услуги многофункционального центра. За все время работы туда обратились порядка 50 тысяч человек.

Мишустин подчеркнул, что Московская область стала лидером в социальной газификации и простоте оформления этой работы. Он отметил, что понимает, как непросто выстроить такую систему с соблюдением всех нормативно-правовых актов и законодательства.

«Социальные инициативы, которые сегодня у Вас есть, реализуются, мне кажется, достаточно понятны и просты, для того чтобы их брали на вооружение в других регионах страны. Хотел бы Вас поблагодарить за это и коллектив, который над этим трудится», — обратился он к Андрею Воробьеву.

Фотограф Константин Семенец. / Пресс-служба губернатора Московской области Фотограф Константин Семенец. / Пресс-служба губернатора Московской области Фотограф Константин Семенец. / Пресс-служба губернатора Московской области Фотограф Константин Семенец. / Пресс-служба губернатора Московской области Фотограф Константин Семенец. / Пресс-служба губернатора Московской области Фотограф Константин Семенец. / Пресс-служба губернатора Московской области Фотограф Константин Семенец. / Пресс-служба губернатора Московской области

Всего в президентскую программу социальной газификации Московской области вошли 3,1 тысячи населенных пункта. Трубы к границам участка подводят бесплатно, а владелец оплачивает только работу на своей земле. Кроме того, действует комплексная услуга под ключ, которая включает в себя не только подключение дома, но и установку необходимого оборудования, которое жители могут выбрать сами.

С 2021 года в рамках социальной газификации подключили уже 96 тысяч домов и заключили 108 тысяч договоров. До конца этого года подключат еще 16 тысяч домовладений.

Для льготников предусмотрены скидки, которые включают бесплатные работы внутри участка, а также газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей. С января 2023 года в список льготников добавили многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции.

Кроме программы социальной газификации, в Подмосковье действует губернаторский проект. В ходе него прокладку труб проводят в населенные пункты, ранее не подключенные к газу. За 10 лет такой работы газифицировали 588 деревень и поселков.

В начале этого года власти региона увеличили предельный лимит затрат на прокладку газопровода с 250 до 450 тысяч рублей на одного жителя. Это позволило включить в программу еще 146 населенных пунктов. А всего до 2028 года к газу подключат 515 деревень и поселков Подмосковья.