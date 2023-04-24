Подмосковье 24 апреля 2023, 14:16 Владельцам летних кафе в Подмосковье напомнили о простом механизме заключения контрактов Количество летних кафе и объектов мобильной торговли в Подмосковье выросло на 20%

Читать 360tv в

Общее число кафе, ресторанов и летних кафе в Московской области за год увеличилось на 20%. На сегодняшний день на частных участках работают 7250 заведений общественного питания, а на муниципальных землях более 350 веранд, свыше 700 павильонов и 500 объектов дистанционной торговли. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложил на заседании правительства региона министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Он напомнил, что в прошлом году в Подмосковье запустили цифровую услугу по предоставлению мест под торговые объекты. Если в прошлом году количество заключенных контрактов составило 119, то в этом году их количество уже выросло до 205. Прирост составил 72%. И это, как отметил Мурашов, не окончательные данные.

Реклама

Услугу модернизировали. Для предпринимателей увеличили сроки размещения до года, расширили ассортимент, а обязательные документы они получают автоматически. Сейчас идет работа над еще одним изменением, которое касается подключения объектов к сетям электроснабжения.

«Основной запрос бизнеса от фудтраков — мощность до 20 килоВатт, стоимость подключения — не более 200 тысяч рублей и расстояние от точки не более 200 метров. Мы дорабатываем услугу и хотим сделать ее в одном флаконе, когда бизнес подает заявку на размещение объекта, и заявка на заключение договора попадает в „Мособлэнерго“ и ставится на контроль», — подчеркнул Мурашов.

Планы по новым услугам

Также предприниматели стали чаще заключать договора через госуслуги. Если в прошлом году таких контрактов было 223, то в этом году 325. Срок заключения документа составляет в среднем два часа. Владелец бизнеса выбирает место, подписывает сертификат и получает договор на руки.

«Веранда предоставляется только к капитальным объектам. У нас появилась идея третью услугу внедрить. Это предоставление веранд к нестационарным объектам. Наиболее востребовано это будет в парках. Как только у бизнеса появляется договор, он сможет по этой услуге получить дополнительно веранду. Такую услугу мы хотим запустить через два месяца», — рассказал министр.

Он добавил, что также появился запрос на размещение пунктов выдачи товаров компаний «Яндекс» и Wildberries в местах, где нет свободных коммерческих площадей. Пока таких пунктов 75, но летом их количество вырастет. Их услугами смогут пользоваться дачники и владельцы участков садовых некоммерческих товариществ и поселков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал сохранить простой и понятный механизм для владельцев ресторанов по открытию летних кафе и предпринимателей, которые занимаются выездной торговлей в парках. Он отметил, что это важно для сохранения и развития малого и среднего предпринимательства.