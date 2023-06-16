Эксклюзив 16 июня 2023, 19:03 (обновлено: 17 июня 2023, 18:59) Вещи, письма и мороженое. Подмосковье помогло жителям и защитникам Донбасса Министр Швелидзе на ПМЭФ-2023: «Доброе дело» доставило в Донбасс 4 тысячи тонн гумпомощи

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В Московской области открыли 122 пункта сбора и распределительный центр гуманитарной помощи жителям и защитникам Донбасса. Министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе сказала «360» на полях Петербургского международного экономического форума, что с запуска проекта «Доброе дело» доставили более четырех тысяч тонн грузов.

Сбор гуманитарной помощи

Собирать гуманитарную помощь предложили школьники, идею поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Доброе дело» запустили в апреле 2022 года, открыли 122 волонтерских пункта сбора вещей, в том числе в школах, и подключили распределительный центр в Балашихе. Именно из него, по словам Екатерины Швелидзе, грузовики с вещами отправляли в Донбасс.

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«Когда объявили частичную мобилизацию, мы поняли что помощь нужна и нашим военнослужащим, немного поменяли направление. С начала акции отвезли порядка 4000 тонн гумпомощи и еще 350 тонн для наших ребят», — сообщила министр.

Список необходимых вещей можно найти на сайте «Волонтеры Подмосковья». По словам Екатерины Швелидзе, бывали и сезонные запросы, например, на теплые вещи. К 1 июня отправили особый груз, праздничный.

«Отвезли детям на Донбасс 20 тысяч штук мороженого. Это был специальный фургон, все привезли, ничего не растаяло», — сказала она.

Адресное распределение

В Донецке открыли свой распределительный центр, каждую отправку сопровождали сотрудники министерства информационных и социальных коммуникаций, общественники и другие службы. Местные ребята вступили в ряды волонтеров Подмосковья.

«Нам нельзя подвести ни наших детей, ни жителей, ни бизнес который помогает. Важно все довезти в целости и сохранности», — заявила Екатерина Швелидзе.

Посылки раздавали адресно с учетом обратной связи — на передовую, жителям или в госпиталь. К помощи бойцам подключили, по словам министра, все правительство Московской области, о потребностях узнавали напрямую от командиров боевых подразделений.

Письма и буржуйки

Екатерина Швелидзе сказала, что важна не только материальная помощь. Возле храма Вооруженных сил России провели акцию — дети написали бойцам 15 тысяч писем.

«Дети часто пишут нашим ребятам, и мы получаем много обратной связи. Для них это очень важно и трогательно, поднимает боевой дух», — заявила она.

В волонтерских центрах организовали мастер-классы по изготовлению свечей, плетению сетей, а колледжи и другие средние специальные учебные заведения сделали буржуйки. Подключился бизнес, например, одна из компаний передала в Донбасс канистру для развоза питьевой воды, другие помогли деньгами. Министр сказала, что шоу-бизнес тоже принял участие в подмосковных инициативах, например, Николай Басков сделал пожертвования.