Подмосковье 25 июля 2023, 16:54 Великолепный лед и уникальные методики. Губернатор Воробьев посетил спортцентр МГАФК в Люберцах Андрей Воробьев рассказал о новом спортивном центре МГАФК в Люберцах

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Учебно-тренировочный комплекс Московской государственной академии физической культуры заработает в Люберцах осенью. Новые помещения учреждения осмотрели губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр спорта России Олег Матыцин.

В академии появится новый крытый каток, залы хореографии, акробатики, сухого плавания, а также другие помещения и научные лаборатории. Строительство началось в 2020 году, открыть центр планируют в сентябре-октября этого года.

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В уникальном учебном заведении готовят преподавателей, учителей и специалистов по адаптивной физической культуре и реабилитации. Для этого там обустроили всю необходимую инфраструктуру, отметил Андрей Воробьев.

«Здесь великолепный бассейн, лед, спортивные залы, вся инфраструктура, преподаватели. Благодаря вот этому партнерству, все, кто проживает здесь, имеют доступ и в парк, и на ледовый каток, и к уникальным методикам», — сказал он.

После открытия в центре будут проводить занятия по плаванию, водному поло, хоккею, фигурному катанию и прыжкам в воду. Там будут заниматься студенты академии и сборные команды России. Комплекс будет доступен для всех любителей спорта Подмосковья.

По словам Олега Матыцина, академия является одним из старейших вузов отрасли в стране и привлекает большое внимание абитуриентов.

«Мы сейчас пересматриваем профессиональные стандарты, чтобы студенты могли трудиться в общеобразовательных и спортивных школах, а также в других спортивных организациях. Я думаю, это тоже будет значимо для области, когда даже студенты, не говоря о выпускниках, пойдут работать в отрасль. Это огромная помощь и, конечно, огромный опыт для них», — отметил министр.

Проректор по научной работе МГАФК, профессор Павел Квашук рассказал, что в академии также откроют научно-практический центр для физической реабилитации. Он будет работать на нужды жителей и бойцов СВО с проблемами со здоровьем.

Московская государственная академия физической культуры отметила 90-летие в 2021 году. За время работы в ней подготовили свыше 28 тысяч тренеров и спортсменов. Среди них — знаменитые хоккеисты Владимир Петров, Владислав Третьяк и Сергей Капустин, фигуристы Никита Кацалапов и Дмитрий Соловьев, футболист Игорь Акинфеев и многие другие. Свыше 900 воспитанников учреждения стали мастерами спорта международного класса и регулярно побеждают на мировых соревнованиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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