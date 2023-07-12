Эксклюзив 12 июля 2023, 09:36 Великий стон о проблемах пора прекратить. Академик Ройтберг — о влиянии санкций на медицину Академик Ройтберг: медицине нужно приспособиться существовать в условиях санкций Freepik

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Медицина почувствовала на себе влияние западных санкций, но важно перестать жаловаться и сделать так, чтобы пациенты не заметили перемен. Основатель и президент центра «Медицина», действительный член РАН Григорий Ройтберг назвал «360» три главные проблемы отрасли на фоне международных событий.

Исключение из сообщества

«Могу сейчас поплакаться, и это встретится с пониманием. Мы живем в новой реальности. Надо ее принять и в ней жить. Великий стон, который я слышал на Руси всегда, надо прекратить», — призвал он.

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Академик предупредил, что отрасли пришлось нелегко. Одной из сложностей он назвал тот факт, что Россию необоснованно исключили из всех научных обществ, а специалистам важна подпитка в виде обмена мнениями. Частично эту проблему решили.

«Мы развили очень тесные отношения с израильскими клиниками, которые впитали все, что есть. Попытались провести компенсационные мероприятия», — сказал Григорий Ройтберг.

Западные технологии

Вторая — технологии. Они, по словам основателя центра, западные. В России, Китае или Индии таких нет. Ощутимые проблемы возникли с поставками медицинского оборудования. Центру «Медицина» пока не нужны эндоскопы, так как он полностью заменил парк, но есть опасения по поводу срыва поставки циклотрона. Под него начали строить здание и рассчитывают получить оборудование в октябре. Григорий Ройтберг сказал, что в компании подготовили запасной план, но надеются, что поставка пройдет в штатном режиме.

Закупку расходных материалов он назвал третьей трудностью отрасли. Центр ставил много коленных, тазобедренных эндопротезов. Лидерами среди поставщиков считали три американские компании, но они ушли из России. Взамен появились китайские, которые скопировали технологии США, но их пока никто не использовал. Пока в центре применяют оставшиеся американские протезы.

Прием пациентов

«Не вижу никаких оснований позволять себе расслабиться и ухудшать качество медицинской помощи», — заявил академик.

По его словам, задача клиники — сделать так, чтобы пациент не почувствовал на себе изменений. В Подмосковье над этим работают.

Центр «Медицина» существует 33 года. Ежедневно обе клиники посещают 1,7-1,8 тысячи пациентов, каждый год проводят по 11 тысяч сложных операций. Врачи внедрили в работу искусственный интеллект. Большинство услуг оказывают платно, но часть бесплатно — для жителей Подмосковья по полису ОМС.