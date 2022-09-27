«Важно донести правду всему миру». Итальянские наблюдатели оценили уровень проведения референдума в Подмосковье | 360°

Эксклюзив 27 сентября 2022, 19:19 Поделиться Telegram

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Viber «Важно донести правду всему миру». Итальянские наблюдатели оценили уровень проведения референдума в Подмосковье Итальянские наблюдатели отметили прозрачность проведения референдума в Подмосковье

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Международные наблюдатели из Италии посетили 27 сентября избирательный участок в Одинцове, где приехавшие в Подмосковье жители Донбасса принимали участие в референдуме о вхождении ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации. Специалисты отметили прозрачность проведения голосования и высокий уровень организации.

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«Все, что мы видим, отличается абсолютной прозрачностью, демократическим духом, устойчивостью, как мы это называем, и соответствует всем тем критериям, которые характерны для выборов», — рассказал журналист и редактор Джованни Корлеоне.

Специалист подчеркнул, что он с другими международными наблюдателями, присутствовавшими на референдумах, сделает все зависящее, чтобы поделиться истинным положением дел и рассказать миру о том, что на самом деле происходит как в Донбассе, так и в России.

Итальянские наблюдатели проинспектировали, как проходят референдумы не только в Московской области и Москве, но и в Донбассе. Везде, по их словам, созданы очень хорошие условия для проведения голосования.

«Организаторы сделали все возможное, чтобы позволить людям свободно изъявить свою волю. Мы можем свидетельствовать об этом как на основании собственного опыта, так и впечатлений наших коллег. Люди, участвующие в этом референдуме, приходят абсолютно свободно, не по принуждению», — подчеркнул бывший депутат Городского совета Терни, журналист и блогер Джанлука Прокаччини.

Он выразил уверенность, что результаты референдума, которые станут известны в ближайшее время, будут прямым отражением высказанной воли жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Сейчас, отметили наблюдатели, очень важно донести всю правду о проведении референдумов до жителей Запада, которые получают только мейнстримовскую информацию.

«Если бы я был русским человеком, то поневоле задался вопросом, почему европейцы заняли такую позицию по отношению к России? Приехав сюда, могу засвидетельствовать, что здесь я увидел максимально демократические выборы, не говоря уже о свободе волеизъявления», — сказал блогер новостного издания «Неаполь» Камило Дзотти.

Он обратил внимание на то, что если человек не находит каких-то параллельных или альтернативных источников, ему невозможно докопаться до правды. Поэтому у итальянских наблюдателей есть искреннее желание поделиться с жителями европейских стран другим словом.

«Мы хотим высказать нашу полную солидарность с народами Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас переживают очень сложное время, подвержены серьезным испытаниям. А также — солидарность с русским народом. Мы полностью разделяем настрой, отвагу, смелость и мужество, которые отличают ваш народ и народы этих регионов», — заключил он.

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