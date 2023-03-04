Подмосковье 04 марта 2023, 22:57 «Важно быть одной командой для достижения целей». Благотворительный турнир по хоккею прошел в Красногорске Хоккеисты из Красногорска стали победителями благотворительного турнира

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Красногорские хоккеисты одержали победу в благотворительном турнире по хоккею с шайбой среди любительских команд. Спортивное состязание состоялось в субботу, 4 марта на льду Арены имени В. В. Петрова в Красногорске. Город стал спортивным центром Подмосковья.

Благотворительный турнир

В соревновании приняли участие четыре команды из Подмосковья, представляющие различные территории региона. Среди них — ХК «Феникс» из городского округа Люберцы, ХК «Чехов», из городского округа Чехов, ХК «7.62» из городского округа Мытищи и одноименная команда ХК «Красногорск» из городского округа Красногорск.

Торжественная церемония открытия спортивного мероприятия началась с символического сбрасывания шайбы.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, депутат госдумы Роман Терюшков выступили с приветственным словом.

В состав команд вошли сотрудники администраций муниципалитетов и спортсмены, у которых есть опыт игры в хоккей. В частности, Хромушин, Терюшков, а также замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин приняли участие в матчах в качестве игроков. Матчи прошли в формате трех периодов по двадцать минут с учетом «грязного» времени.

В финал вышли команды «Красногорск» и «7.62». Красногорцы открыли счет на пятой минуте игры. Победителем благотворительного турнира стали хоккеисты команды «Красногорск». Встреча завершилась со счетом 5:0.

Спорт объединяет

Спортивный турнир прошел в поддержку участвующих в СВО военнослужащих.

«Провести турнир в таком формате удалось благодаря фонду „Возрождение жизни“ и администрации городского округа Красногорск, предоставившей площадку и взявшей на себя всю организацию. Наш хоккейный турнир окажет ребятам, находящимся на передовой, материальную помощь», — отметил Хромушин.

Он пояснил, что для участия в мероприятии принимался взнос. Присоединиться к сбору средств мог любой желающий. Для того, чтобы люди могли присоединиться к акции в фойе ледовой площадки раздавали листовки с изображением QR-кода. Любой желающий с помощью наведения на него камеры телефона мог указать любую сумму, которая перечислялась в благотворительный фонд «Возрождение жизни».

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков отметил, что сегодня вся Московская область объединена общей целью, которая заключается в поддержке находящихся в зоне проведения спецоперации военнослужащих. Волков выразил отдельную благодарность за участие в турнире правительству Московской области, депутатам госдумы и главам подмосковных городских округов.

«Все личным примером показывают, как важно быть одной командой для достижения целей», — добавил Волков.

Собранные средства пойдут на доставку медицинских изделий, перевязочных материалов и медикаментов раненым военнослужащих, которые сейчас находятся в госпиталях Запорожской области. Женщинам- участницам специальной военной операции, а также врачам, медсестрам и санитаркам доставят подарки к Международному женскому дню.

Фонд «Возрождение жизни» оказывает поддержку участникам СВО с марта 2022 года. Представители организации регулярно доставляют бойцам продукты питания, медикаменты, необходимые вещи, а также помогают раненым.

«Идея создать благотворительный турнир пришла неслучайно: спорт — всегда объединяет, демонстрирует, что мы должны быть единым целым и только так мы достигнем победы!» — отметил руководитель фонда «Возрождение жизни» Павел Народовский.

Он пояснил, что после спортивного турнира на передовую передадут все необходимое. В груз войдут медикаменты, медицинское оборудование, а также помогающие бойцам электронные приборы.

«В этом мы очень признательны Народному Фронту за всестороннее содействие», — добавил Народовский.

После приобретения всех необходимых изделий в доставке и отправке груза поможет Общероссийский народный фронт.

Представитель исполкома Народного фронта Василий Бочкарев отметил, что это не первый раз, когда Народный фронт, благотворительный фонд «Возрождение жизни» и правительство Московской области объединяют усилия для оказания помощи бойцам на передовой, жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«После турнира будет закуплено все необходимое, и мы совместно будем определять логистику, а волонтеры будут помогать разгружать это все в госпиталях», — сказал Бочкарев.