Эксклюзив 04 апреля 2024, 20:15 Все включено. В Подмосковье стали выбирать готовые помещения для бизнеса Замдиректора КРМО Федоров: спрос на технопарки в Подмосковье выше предложения Телеканал «360»

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В Подмосковье создали все условия для того, чтобы бизнесмены могли запустить собственное производство, не тратя время на постройку заводов и цехов. Для этого в регионе существуют индустриальные и технопарки. Спрос на них уже существенно превышает предложение, рассказал ведущей «360» Яне Фомичевой исполняющий обязанности директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров в программе «Дело техники».

На территории Московской области 69 индустриальных парков. Столько было в конце прошлого года — сейчас, по мнению эксперта, их уже больше. Технопарки тоже входят в их число.

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«Принято считать, что индустриальные парки — что-то более масштабное. Для больших заводов, на большой территории. Технопарки — более компактная институция, где находят себе помещения более маленькие производства», — пояснил Федоров.

«Экономика оживает»

Скорость жизни и принятия решений увеличилась. Чаще всего предприниматели хотят найти уже готовую площадку, где можно быстро развить производство, построить завод, или, если уже есть помещение, завезти туда оборудование и начать выпускать продукцию.

«Эти форматы наиболее востребованы, когда управляющая компания — девелопер — сделала за них основную часть работы. <…> На помещения спрос особенно вырос в последний год — сильно превышает предложение. И это очень хороший признак того, что наша экономика оживает», — отметил собеседник «360».

Некоторые инвесторы предпочитают, чтобы «было подешевле и попроще»: готовы в голом поле сами все построить. Но таких гораздо меньше. В основном все хотят, чтобы все было готово для того, чтобы организовывать производство и не думать о строительстве, подключениях, разрешениях, а заниматься только бизнесом и выпуском своей продукции.

Последнее слово техники

Популярным становится формат «Подмосковье индастриал». Как объяснил Федоров, это такая торговая марка в плане готовых помещений для промышленности.

Это как раз те самые готовые помещения для малого и среднего бизнеса, когда предприниматель заезжает уже в готовый полностью бокс. Там есть отделка, все коммуникации.

«Все сделано по последнему слову техники. Энергоэффективные здания», — описал их Федоров.

Подмосковные индустриальные парки постоянно развивают и совершенствуют. Ранее в «Есипове» открыли современный промышленный коворкинг. Площадка обеспечит более 240 рабочих мест, там появятся вакансии для высококвалифицированных специалистов.