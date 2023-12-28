Эксклюзив 28 декабря 2023, 12:27 «Уникальное решение». Как в Подмосковье наладили цифровое общение властей с жителями Духин рассказал о применении умного программного комплекса в Подмосковье Телеканал «360»

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Во время предвыборной гонки в Подмосковье в 2023 году использовался умный программный комплекс, который позволил сделать цифровое общение с жителями региона персонифицированным. Люди получили четыре миллиона персональных видеосообщений от лица губернатора Андрея Воробьева. Об этом проекте и его дальнейшем развитии в интервью «360» рассказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.

«Это был очень интересный проект, интересная работа. Она была основана, с одной стороны, на уникальном технологическом решении — на использовании больших данных, но, наверное, важнее то, что она по духу соответствовала установке, которая есть в команде Андрея Воробьева, — на постоянную коммуникацию с людьми, с жителями, на общение, на то, чтобы эта коммуникация была максимально прямой», — отметил Духин.

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По его оценке, цели удалось достичь: записанные обращения, по сути, были адресованы каждому человеку, а их содержание могло заинтересовать жителей. Раньше в масштабах России ничего подобного не было, подчеркнул зампред облправительства.

Умный программный комплекс был уникальной идеей компании Masspers. Московская область прекрасно подходила для ее воплощения. Регион уже давно занимается цифровизацией в разных сферах и располагает огромным объемом данных.

«У нас появилась возможность проверить это в большом масштабе. Мы увидели, что работает хорошо, а что — плохо. Были недостатки, были неточности, но, слава богу, в очень незначительном масштабе. <…> Теперь у нас есть платформа, которая очень эффективно работает и позволяет коммуницировать действительно с каждым человеком, с каждым жителем на всех территориях Московской области», — добавил Вячеслав Духин.

Полную версию интервью можно увидеть на всех площадках «360».