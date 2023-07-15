Эксклюзив 15 июля 2023, 20:15 Участковый Владимир Юрченко из Лобни рассказал, почему пошел в полицию Участковый Владимир Юрченко из Лобни рассказал, почему любит свою профессию Пресс-служба администрации города или района

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В 2023 году службам участковых уполномоченных полиции исполнится 100 лет со Дня образования в системе МВД России. Лейтенант Владимир Юрченко — участковый уполномоченный полиции в Лобне. В правоохранительных органах он мечтал служить с детства, поэтому после окончания экономического факультета МГУ он пришел работать в полицию. В беседе с «360» Юрченко рассказал, почему любит свою работу и с большим трепетом относится к ней.

«Решил пойти по стопам своих родственников и выбрал профессию участкового, где могу помогать людям, участвовать в их жизни. <…> Мечта детства — служить родине, защищать граждан», — рассказал Юрченко.

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Лейтенант признался, что вдохновение для него — благодарность людей. Сейчас, отметил Юрченко, ему удается найти общий язык практически с любым человеком.

Участок у Владимира относительно спокойный, но есть и проблемные квартиры и даже целые дома. Например, общежитие, где участковый бывает практически ежедневно. Вахтер Игорь Ваганов рассказал, что в доме живут разные люди, а участковый помогает сглаживать острые углы в любых ситуациях.

«Без него было бы сложно. Первый помощник, который у нас есть — это именно наш участковый», — подчеркнул он.

Жительница Лобни Людмила Аверина в беседе с «360» также добавила, что без участкового никуда.

«Блюстители порядка обязательно нужны. Должны быть на каждой улице, в каждом доме», — сказала женщина.