Подмосковье 01 сентября 2023, 00:02 Участки для голосования на выборах губернатора Подмосковья откроют для военных в зоне СВО Участники СВО из Подмосковья проголосуют на выборах губернатора на позициях РИА «Новости»

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Члены избирательной комиссии Московской области прибыли в зону проведения специальной военной операции для инструктажа военных по проведению выборов губернатора. Избирательные комиссии выбрали из личного состава подразделений. Военным рассказали самые главные особенности ответственной, но очень важной работы.

Представители подмосковного избиркома показали военным, как выглядят бюллетени, где нужно поставить печати и подписи двух членов избирательных комиссий. Объяснили, как работать со списками голосующих, и напомнили, что листок для голосования с именами кандидатов выдается только под личную подпись голосующего.

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«Спасибо, что согласились стать членами избирательной комиссии. Покажем вам образец бюллетеня, покажем как вам голосовать выездным образом, покажем сейф-пакеты, все расскажем и покажем. Пожалуйста, задавайте все вопросы», — призвали военных специалисты подмосковного избиркома.

Голосование проведут не только в частях, но и непосредственно на линии соприкосновения, чтобы каждый житель Московской области мог проголосовать на предстоящих выборах главы региона.

В места боевых действий отправятся выездные комиссии, также состоящие из военных. В дороге им понадобятся сейф-пакеты. С такими же во время выборов ходят по домам тех, кто по разным причинам не может посетить участок самостоятельно.

«Самое главное — правильно его запечатать. Индикаторную линию серебряного цвета отрываете, запечатываете в конверт и все. Записываете номер на специальном акте и оставляете подписи двух членов комиссии», — рассказали военным на инструктаже.

Участник подразделения из Подмосковья с позывным Кент поблагодарил за предоставленную возможность проголосовать на выборах губернатора Московской области.

«Это даст возможность отдать свой гражданский долг, несмотря на то, что мы находимся в сложных условиях», — заявил боец.

Военный признался, что рассчитывает на то, что все его земляки проголосуют, а в дальнейшем накопленный опыт волеизъявления в зоне специальной военной операции станут развивать и дальше.

После инструктажа бойцам передали бюллетени, ящики для голосования, необходимые документы и информационные материалы.

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике находятся несколько десятков тысяч жителей Московской области. Это строители, врачи, волонтеры и военные. Право выбрать главу региона есть у каждого из них.