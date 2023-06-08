Важное 08 июня 2023, 19:05 «У них вырастают крылья». Воробьев — о труде соцработников Подмосковья Губернатор Воробьев поздравил соцработников Подмосковья с профессиональным праздником

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Ежегодно День социального работника отмечают 8 июня. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил за труд тех, кто задействован в этой сфере, а также вручил награды.

В сфере соцзащиты населения Московской области задействованы 18 тысяч человек. Они заботятся о двух миллионах жителей старше 60 лет. Под их опекой также находятся 1,8 миллиона детей.

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«Есть профессиональный термин — выгорание. Я уверен, что у соцработников, которые делают свою работу от души, от сердца, и понимают, что она несет пользу — у них, напротив, вырастают крылья», — заявил Андрей Воробьев.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова высоко оценила профессионализм работников социальных служб Подмосковья.

«За минувший год мы стали почти родными — так много удалось сделать. Здесь мы провели совместный профессиональный форум „Жить и воспитываться в семье“. Приемные родители области первыми приняли к себе детей-сирот Донбасса», — подчеркнула она.

Губернатор вручил председателю правления московской областной общественной организации инвалидов «Колесница» Игорю Гундерову орден «За заслуги перед Московской областью» III степени. Инструктора по лечебной физкультуре центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» Кирилла Кожевникова наградили орденом Преподобного Сергия Радонежского.

«Я занимаюсь восстановлением утраченных функций. Ранения бывают разные. Моя задача — научить пользоваться человека протезом, надевать его», — рассказал Кожевников.

По его словам, инструкторы реабилитационного центра стараются найти подход к каждому. Особенно это касается бойцов, вернувшихся из горячих точек.

Специалисту отделения реабилитации комплексного центра «Серпуховский» Елене Новосельской и учителю отделения учебно-воспитательной работы семейного центра имени Мещерякова Татьяне Шумаковой присвоили почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Московской области».

Педагогу-психологу Подольского отделения сопровождения замещающих семей центра инновации социальной сферы Яне Максимовой вручили почетную грамоту губернатора Московской области.

Губернатор также объявил благодарность коллективу семейного центра помощи «Созвездие», специалисту отделения комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский» Любови Евлоевой, педагогу-психологу семейного центра помощи «Семья и дом» Ирине Кузьминых, старшей медсестре семейного центра помощи «Пушкинский» Елене Манейловой и работнику социально-медицинского обслуживания на дому комплексного центра «Павлово-Посадский» Светлане Можаевой.