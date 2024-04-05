Эксклюзив 05 апреля 2024, 18:20 Три простых действия. Жителям Подмосковья рассказали, как зарегистрировать садовый дом Министр Адигамова назвала Подмосковье лидером по регистрации недвижимости в СНТ РИА «Новости»

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С приходом весны в Подмосковье наступает дачный сезон, а это значит, что жителям необходимо напомнить о новых правилах для садовых некоммерческих товариществ. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова в интервью Юлии Минаковской на «360» рассказала о законодательных изменениях на 2024 год для собственников частных домов и участков.

«Очень часто говорю: „Москвичей испортил квартирный вопрос, в подмосквичей — земельный“», — пошутила в начале беседы Адигамова.

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В Подмосковье — более 12 тысяч садовых некоммерческих товариществ, где расположены по 100, 500, 600 участков. На некоторых из них люди живут не только в теплое время года, но и зимой.

«Вопросы, которые возникают у этих людей, должны быть разрешены и на нормативно-правовом уровне», — подчеркнула Адигамова.

Садовые товарищества — живой организм

В этом году вступили изменения в закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», который регулирует оборот так называемого имущества общего пользования. Теперь общее собрание СНТ должно определять долю каждого конкретного члена в имуществе общего пользования.

Вот представьте, как люди живут в многоквартирных домах. У каждого в собственности квартира, но при этом в статье жилищного кодекса написано, что собственник еще пропорционально площади квартиры обладает правом собственности на долю в подъезде, в подвале, на чердаке. И это все важно, потому что нельзя многоквартирный дом рассматривать как отдельный объект недвижимости. Нужно его целиком обслуживать. Наталья Адигамова

СНТ — это, по сути, «такой же живой механизм и организм», отметила она. Там есть подъездная дорога, которая иногда находится в СНТ, а иногда и за его пределами. Есть внутриквартальная дорожно-уличная сеть, электрические столбы, бывают очистительные сооружения, детские площадки, места, где установлены контейнеры для мусора. Все это тоже имущество общего пользования. И долю на него у каждого жителя определят после общего собрания.

«С одной стороны это хорошо. С другой стороны — очень важно, чтобы это имущество общего пользования регистрировалось фактически в беззаявительном порядке, точно так же как в многоквартирных домах. Во всяком случае, мы будем выступать с такой инициативой. Хотя бы то, что каждый человек будет знать свою долю, во многом определяет вес этого человека при голосовании в отношении имущества общего пользования», — сказала Адигамова.

Многие инициативы из Московской области перешли в федеральные законы, добавила министр. У нового проекта тоже есть все шансы на успех.

РИА «Новости»

Люди стали круглогодично жить на дачах, поэтому многие документально переводят помещения в объекты жилой недвижимости. Сейчас и большинство зданий возводят так, чтобы находиться там было комфортно не только летом, но и зимой.

Повлияли на это два фактора: пандемия, когда россияне стали переезжать из квартир на дачи, а также газификация.

«Газ дошел до домов. И в принципе качество домостроения изменилось. Их возводят очень быстро и именно для круглогодичного проживания», — рассказала она.

РИА «Новости»

Все начинается с регистрации

С момента старта дачной амнистии в Подмосковье зарегистрировали более 900 тысяч объектов. Сама Московская область — лидер среди российских регионов по этому показателю.

Радует, что в обиходе Московской области регистрация права на построенный объект, на земельный участок — это уже культура, неписаное правило <…> Зарегистрировано право на объект дает возможность прописаться в нем, тариф понизить, к газу подключиться. Если это индивидуальный жилой дом в деревне — к поликлинике прикрепиться, к школе, к детскому саду. Все начинается с регистрации права на объект. Наталья Адигамова

Сейчас документы моно подавать даже электронно. Для регистрации индивидуального или садового дома на земельном участке, а также бани, гаража, летней кухни, надо сделать три простых действия: вызвать кадастровых инженеров; сделать техплан на объект недвижимости; подать документы в Росреестр, имея права на земельный участок.

Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил о правилах на участке в весенний пожароопасный период. Специалист напомнил, что сжигать мусор или траву можно только в металлическом контейнере в 7,5 метра от зданий.