Подмосковье 02 января 2023, 14:13 Травмоопасные праздники. Как отдохнуть на каникулах и не попасть к врачу Директор НИКИ Одинаева рассказала о самых популярных детских травмах на каникулах РИА «Новости»

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Длинные новогодние праздники — травмоопасное время как для взрослых, так и для детей. Среди самых популярных поводов для обращения к врачам — травмы от фейерверков и при катании на горках и коньках, проглоченные новогодние игрушки, отравления, ожоги от лампочек. Кроме того, у детей стала встречаться нервная депрессия, вызванная сбоем режима дня на длинных выходных.

Невеселая статистика

Топ самых популярных детских травм на новогодних каникулах назвала главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Московской области, директор Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) Нисо Одинаева.

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Специалист призвала не забывать о безопасности детей на каникулах и стараться организовать продуманный отдых для всей семьи, соблюдая несложные правила безопасности.

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«Длинные праздничные выходные — отличное время, чтобы восстановить свои силы. Провести эти дни можно по-разному. Гулять как в молодости и забыть о ребенке или устроить отличный, здоровый, продуманный праздник для всеобщей радости и здоровья. Конечно, стоит отдать предпочтение второму варианту», — отметила Одинаева.

Эксперт обратила внимание, что у врачей есть невеселая медицинская статистика, согласно которой на январских праздниках в детские больницы поступает много маленьких пациентов.

Новогодние источники опасности

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Чтобы оградить ребенка от травм, Одинаева рекомендовала отключать на ночь огни на елке и обязательно купить огнетушитель. Также важно надежно закрепить новогоднюю ель, так как дети могут дергать ее за гирлянду и случайно свалить дерево на себя, пояснила врач.

Еще один источник опасности — елочные игрушки. По словам эксперта, лучше выбирать те, что сделаны из пластика, а не из стекла, потому что они не разобьются при падении.

Если дома установили натуральную ель, сразу после праздников ее нужно выбросить, так как сухая хвоя очень опасна и легко воспламеняется.

Эксперт подчеркнула, что детям ни в коем случае нельзя давать играть с бенгальским огнем, фейерверками и петардами. Неправильное применение пиротехники может привести к травмам и ожогам конечностей или глаз, нарушению слуха.

С чем приходят к врачам? Травмы от фейерверков и при катании на горках и коньках, проглоченные новогодние игрушки, отравления, ожоги от лампочек и костров, удары током, переохлаждение, когда ребенок принимает участие в долгих ночных играх нетрезвых взрослых. В последнее время у детей также стала встречаться нервная депрессия, вызванная сбоем режима дня на длинных выходных. Нисо Одинаева директор Научно-исследовательского клинического института детства

По словам врача, если взрослые решили порадовать себя фейерверками в праздники, то покупать их нужно исключительно в официальных магазинах, имеющих сертификат. При запуске ребенку нужно объяснить технику безопасности и внимательно за ним следить.

РИА «Новости»

«Если вы решили провести время активно на свежем воздухе, то катайтесь только со специально оборудованных горок и откажитесь от „ватрушки“», — призвала педиатр.

Одинаева выразила уверенность, что лучшим вариантом будет построить с ребенком крепость из снега, игра в снежки, лепка снеговика. Еще один способ активно отдыха — семейный поход на лыжах.

«И, конечно, самое главное правило — абсолютно никакого алкоголя при детях», — добавила она.

Эти несложные правила безопасности помогут действительно насладиться праздниками вместе со своей семьей, а отдых не превратится в сидение в очередях травмпункта. При плохом самочувствии ребенка врач призвала сразу обращаться к специалистам.