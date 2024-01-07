Подмосковье 07 января 2024, 12:10 Температура на котельной «Выстрел» в Солнечногорске пошла вверх Глава Солнечногорска Михальков рассказал о работе котельных в городском округе РИА «Новости»

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В воскресенье, 7 января, глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков принял участие в работе штаба по вопросам теплоснабжения. Про работу котельных он рассказал в Telegram-канале.

По его словам, котельная «Выстрел» работает в штатном режиме, продолжает набирать температуру — на выходе зафиксировали +68 градусов.

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«Утечки на сетях у дома № 5 и военторга устранили — дома № 5, 21, 27 запитаны и по теплу, и по горячему водоснабжению. По дому № 53, корпуса 1,2,3,4: специалисты ЦЖКУ чистят теплообменники на ЦТП, до 14:00 работы завершат — это позволит заметно поднять температуру отопления и горячей воды в домах», — отметил Михальков.

На улице Баранова, 25, ведут работы на трассе горячего водоснабжения. Рабочие сделали технические отверстия, чтобы обеспечить циркуляцию, после стабилизации системы их заделают.

Все работы на котельной в деревне Ложки завершили. Котельная на выходе выдает +95 градусов и давление почти в шесть атмосфер. Сотрудники управляющей компании проверяют отопление в домах. Ситуация находится под контролем.

Сотрудники «Газпром теплоэнерго» завершают ремонт котла и готовят его к запуску в котельной «Набережная».

«Обнаружили несколько утечек по трассе, в том числе и на доме № 11 по Сенежской улице — ввод перекрыли, специалисты УК уже приступают к работам», — пояснил глава городского округа.

В течение часа специалисты запустят котельную «Почтовая». Вскоре она выйдет на нормативные параметры. В поселке Поваровка котельную запустили около 04:00. Сейчас на выходе +52 градуса, температура продолжает расти.

Михальков напомнил, что накануне котельную «Алабушево» остановили для устранения утечки. Сейчас котельная запущена, однако выдает низкую температуру. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике выехал в котельную, чтобы провести работы по электрике.

«По Менделеево. Котельная работает штатно, специалисты наращивают температуру. Вижу обращения жителей, специалисты УК сегодня выйдут локально, проверят», — пообещал Михальков.

Он добавил, что котельные ГЭМЗ, ЦМИС, где раньше были перебои, сейчас работают штатно.

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