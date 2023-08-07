Подмосковье 07 августа 2023, 13:53 Свыше 150 человек оштрафовали за незаконный выброс мусора в Подмосковье за три недели Глава ГУСТ Аипова: в Подмосковье оштрафовали 151 человека за незаконный сброс мусора Пресс-служба губернатора Московской области

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За три недели сумма штрафов, назначенных за незаконный выброс мусора в Московской области, превысила полтора миллиона рублей. Удалось выявить 151 нарушителя, среди которых 40% — жители Подмосковья, 59% — Москвы и других регионов. Об этом руководитель Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона Светлана Аипова сообщила на совещании губернатора Андрея Воробьева с зампредами.

Штраф за факт сброса мусора для физлиц составляет от 10 тысяч до 15 тысяч рублей (максимальную сумму назначают уже за повторное нарушение).

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По словам Аиповой, сейчас в Подмосковье продолжают искать механизмы по борьбе с навалами мусора. Для этого, к примеру, задействуют камеры видеонаблюдения. Во время контрольных мероприятий, проводимых вместе с полицией и муниципалитетами, оказалось, что в интернете можно найти тысячи объявлений о вывозе и сбросе мусора, рассказала руководитель ГУСТ.

«Вывоз мусора стоит от трех до пяти тысяч в среднем за один автомобиль. Мы искали объявления, звонили, загружали отходы, выслеживали автомобили и совместно с органами полиции фиксировали возчиков при выгрузке, и оформляли протоколы по сбросам», — отметила она.

За полторы недели удалось организовать 19 мероприятий, составить 15 протоколов. Три автомобиля изъяли и переместили на штрафстоянку, двух иностранных граждан выдворили из России. Практика оказалась эффективной, считает Светлана Аипова. По ее мнению, взаимодействие с сайтами объявлений поможет уменьшить количество таких предложений. Кроме того, ведомство планирует провести разъяснительные работы для жителей региона.

Сотрудники Министерства ЖКХ Подмосковья прорабатывают установку дополнительных бункеров для отходов — так больше жителей сможет выбросить крупногабаритный мусор возле своего дома, добавила руководитель ГУСТ.

Фиксировать факты нарушений помогают и сами жители Московской области. В июле в Главное управление содержания территорий региона по этому поводу поступили 26 обращений. Правда, постановления пока вынесли только по двум из них, когда сброс мусора вне контейнера удалось подтвердить.

Система «Народный инспектор» активно работает в части незаконной парковки, когда машины мешают вывозу мусора, добавила Аипова. Проводятся совместные рейды с ГИБДД и Минэкологии. В 2023 году прошло 33 таких мероприятия, по итогам которых в основном конфисковали транспортные средства.