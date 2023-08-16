Подмосковье 16 августа 2023, 18:39 Связать строительство жилья с развитием дорог. Воробьев назвал цель встречи с Госсоветом Губернатор Воробьев рассказал об идеях развития транспортной системы Подмосковья РИА «Новости»

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Совещание со сбором предложений о развитии общественного транспорта в преддверии заседания президиума Госсовета прошло в среду, 16 августа. Участником встречи стал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что вопрос транспорта важен для каждого региона, а такая встреча позволяет выработать единый подход и получить поддержку президента.

Глава Подмосковья отметил, что количество жителей Московской области продолжает увеличиваться. В регионе идет строительство новых жилых домов и микрорайонов. Но важно обеспечить жителей не только квартирами, но и качественной дорожной инфраструктурой.

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«Перед нашей группой стоит вызов — увязать строительство со сбалансированным развитием всего, что обеспечивает качество жизни. Транспорт, удобное сообщение между микрорайонами — вот этим мы занимаемся. Все, что касается строительства дорог, транспортного сообщения, тесно завязано на строительстве жилья», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что развитие региона должно быть сбалансировано и синхронизировано. Вместе с новыми домами должны появляться дороги, тротуары, сеть общественного транспорта, новые автобусы. Все это станет темой обсуждения заседания перед Госсоветом.

Мы сегодня подготовимся как следует и завтра будем компетентны перед президентом. Сформулируем основные предложения по развитию транспорта, наших городов, дорожно-транспортной сети. Все это имеет принципиально важное значение. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Андрей Воробьев добавил, что обсуждать станут не только развитие, но и проблемы, с которыми столкнулись субъекты в области дорожного строительства. В качестве примера он привел ЦКАД и трассы М-12 и М-11.

Губернатор Московской области пояснил, что для жителей Восточного направления Подмосковья, а также тех, кто живет на Дмитровском шоссе, необходимы дополнительные развязки, чтобы пользоваться ЦКАД. Это решение станет эффективным не только для водителей, но и для компаний-концессионеров.

Участниками заседания, посвященного развитию дорожной инфраструктуры, стали главы российских регионов, представители администрации президента, члены правительства, главы крупнейших транспортных компаний, эксперты и руководители вузов дорожной и транспортной отраслей.

В ходе встречи они обсудили вопросы обновления подвижного состава, тарифы и механизмы софинансирования транспортной работы, развитие дорожной инфраструктуры, связь градостроительства и возведение дорог, а также вопросы кадровой политики.

Выработанные в ходе встречи предложения станут основой перечня поручений президента России, который он вынесет на заседании президиума Госсовета, в четверг, 17 августа.