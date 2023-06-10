Подмосковье 10 июня 2023, 14:40 «Столото» и «РусКлиматФонд» высадили 100 молодых деревьев в Истре Пресс-служба «Столото»

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Экологическая акция «Леса для климата» прошла в поселке Снегири городского округа Истра Московской области. В рамках проекта «Столото» и «Русский Климатический Фонд» высадили сотню молодых деревьев.

Организации не первый год заботятся об экологии Подмосковья. Крупнейший распространитель гослотерей поучаствовал в акции «РусКлиматФонда» в четвертый раз подряд.

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Для проекта выбирают леса, пострадавшие от пожаров или насекомых. На этот раз участники акции высадили 100 молодых павловний. Во время работы волонтеры быстро, но бережно пересаживали деревья в новую почву.

«Такой масштабный — это мой первый опыт. И в том числе влияние на мое решение оказал сорт этого дерева — павловния. Интересно, до этого я никогда не слышала об этом. Почитала, посмотрела изображения. Жду не дождусь, когда из этих маленьких саженцев вырастет лес с красивыми фиолетовыми цветами!» — поделилась эмоциями участница акции Екатерина Жуковская.

«Столото» системно поддерживает около 25 различных проектов, в том числе в спорте и благотворительности, сообщила директор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital Оксана Тубман. Она назвала экологические инициативы одним из важных для компании направлений.

«Всего при поддержке холдинга S8 Capital, в который входит бренд „Столото“, было высажено порядка 100 тысяч деревьев в разных регионах нашей страны. Это и Московская область, и Ленинградская область, республика Чувашия и многие другие регионы», — отметила Тубман.

Пресс-служба «Столото»

Процесс высадки деревьев контролировали специалисты по восстановлению лесного фонда. Перед тем, как взять павловнию в руки, все волонтеры прошли обязательный инструктаж.

Президент «РусКлиматФонда» Марианна Мунтяну рассказала, что взрослое дерево поглощает в среднем 22 килограмма углекислого газа в год. Благодаря этому города становятся более здоровым и безопасным местом для жизни. Именно поэтому сохранение и восстановление лесов — общая задач всех людей, подчеркнула Мунтяну.

С каждым годом все больше присоединяется к нам волонтеров, а также социально-ответственных компаний. Благодарим «Столото» за то, что на протяжении уже четырех лет поддерживают наши инициативы и вместе с нами высаживают леса по всей России Марианна Мунтяну президент «РусКлиматФонда»

После высадки специалисты продолжат наблюдать за деревьями, пока те окончательно не окрепнут. Затем молодые павловнии начнут аккумулировать углекислый газ из атмосферы и смягчать последствия изменения климата, снижая воздействие парникового эффекта.