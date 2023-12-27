Эксклюзив 27 декабря 2023, 14:49 «Совершенно открытая служба». ФНС Подмосковья рассказала о последствиях неуплаты налогов Представитель ФНС Подмосковья Томатина: ограничение на выезд снимут за 3-5 дней

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Должников по налогам ждет неприятный сюрприз, их могут не пустить в новогодние путешествия за границу. Для того чтобы благополучно сесть в самолет, нужно заранее погасить задолженности. Начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Московской области Елена Томатина в интервью Ксении Жеребцовой раскрыла «360» последствия неуплаты и порядок взыскания.

Письмо из налоговой

С единого дня уплаты имущественных налогов прошел почти месяц. Тех, кто не пополнил бюджет, ждут проблемы. Елена Томатина сообщила, что россияне могут узнать о задолженности в личном кабинете на сайте ФНС, сайте госуслуг, обратиться с паспортом в любой налоговый орган и МФЦ, во время акций в торговых центрах и на предприятиях.

Процедура взыскания начинается с требования об уплате налога по почте. Есть шесть дней, когда мы уже считаем, что требование налогоплательщиком получено. Елена Томатина

Срок уплаты укажут в письме. Елена Томатина объяснила, что он зависит от решения налогового органа. Как правило, это восемь дней, но бывало и больше.

«Если налогоплательщик отказывается, мы начинаем процедуру принудительного взыскания. Направляем заявление о вынесении судебного приказа налогоплательщику мировому судье. Уже он будет информировать о том, что вынесено такое заявление», — заявила представитель налоговой службы.

Обжалование суммы

На этом этапе должник сможет принести мировому судье документы, которые, по его мнению, докажут его правоту — подтверждение того, что сумму налога начислили неверно или он его уже уплатил. Если мировой суд встанет на сторону налогоплательщика, ФНС подаст заявление в арбитражный.

Елена Томатина предупредила, что в обратном случае вынесут судебный приказ, передадут его в налоговый орган, который благодаря нововведениям 2023 года самостоятельно взыщет недоимку. Если у налоговой не окажется информации о счетах должника, судебный приказ передадут в службу судебных приставов.

Запрет на выезд

У пристава-исполнителя, по словам специалиста налоговой службы, есть несколько рычагов давления на должника. Он сможет найти и реализовать в счет погашения долга его имущество и запретить выезд за границу, что особенно актуально под Новый год. Она посоветовала россиянам заранее позаботиться об уплате налогов — на то, чтобы убрать имя из стоп-листа, пограничники потратят от трех до пяти дней.

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«Мы проводили несколько акций в аэропортах Шереметьево и Домодедово. Когда налогоплательщики узнавали на границе, что выезд запрещен, наступали эмоциональные отклики, находилась возможность оплачивать. Но день в день это не происходит. К сожалению, опоздания на самолет — это уже серьезные последствия и издержки», — рассказала специалист.

Отсрочка платежа

Не узнать о задолженности очень сложно. Представитель налоговой службы заявила, что требование оплатить долг отправят в течение трех месяцев, еще полгода уйдет на передачу заявления о вынесении судебного приказа. Последний вступит в силу в течение 20 дней. Все это время должника будут убеждать внести плату.

«Налогоплательщик может прийти в налоговый орган, сказать, что сейчас не может исполнить такую обязанность, и попросить отсрочку. Нужно прийти и сказать о проблемах. Мы совершенно открытая служба», — заявила Елена Томатина.

Заявление можно подать лично или онлайн через личный кабинет. По словам Елены Томатиной, в прошлом году в Подмосковье физлицам предоставили около 50 отсрочек.