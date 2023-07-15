Эксклюзив 15 июля 2023, 15:55 Сотрудников подольского ХМК поздравили с Днем металлурга Замглавы округа Шляхтин поздравил сотрудников подольского АО «ХМК» с Днем металлурга Пресс-служба администрации г.о. Подольска

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Заместитель главы городского округа Подольск Иван Шляхтин поздравил сотрудников Химико-металлургической компании в Подольске с наступающим профессиональным праздником — Днем металлурга. От лица главы округа Дмитрия Жарикова он пожелал предприятию процветания.

«Ваш завод исторически, я посмотрел справку, на год младше самого праздника. Корни у вас глубокие. И ваше предприятие значимо для городского округа Подольск. Выпуск вашей продукции важен для нашей страны», — сказал он.

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Химико-металлургический завод — единственное предприятие в России, которое выпускает широкую гамму тугоплавких и редких металлов, сплавов, соединений, цветных металлов высокой чистоты. Тут используют уникальные технологии для создания специальных секретных сплавов для аэрокосмической промышленности и оборонного комплекса.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «ХМК» Владимир Радченко в беседе с «360» отметил, что на предприятии работают лучшие специалисты.

«Люди, которые отработали очень много на предприятии, которые очень много делают, прикладывают усилий для того, чтобы предприятие развивалось и стабильно работало», — подчеркнул Радченко.

Коренной подольчанин Юрий Терентьев работает на ХМК уже 36 лет. За многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм его как начальника четвертого участка порошковой металлургии наградили медалью «За безупречную службу» первой степени. Вместе с Юрием еще семь сотрудников получили медали и благодарности от главы городского округа Подольск.