Подмосковье 01 апреля 2023, 04:36 Состоялся выездной совет при администрации городского округа Подольск

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Разработчик и изготовитель автоматизированных систем контроля и управления «Московский завод Физприбор» в четверг, 30 марта, стал площадкой для выездного совета при Администрации Городского округа Подольск. На мероприятии обсудили вопросы выделение территории для нового предприятия, меры поддержки, благоустройство и диспансеризацию.

Перед началом заседания прошла экскурсия по подольской производственной площадке, чья продукция используется главным образов на объектах атомной энергетики. С корпорацией Росатом «Физприбор» сотрудничает с 1983 года. Сейчас специалисты выпускают комплекты оборудования и программного обеспечения для станции «Аккую», которую Россия строит в Турции.

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В конференцзале обсуждались вопросы, связанные с промышленностью и предпринимательством. Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков, приветствуя гостей, призвал руководителей предприятий участвовать в формировании повестки совета.

«Потому что, когда мы задумывали этот совет, хотели, чтобы вопросы шли от руководителей предприятий, которые обозначали бы острые углы, которые мы в состоянии решать либо на местном уровне, либо с привлечением властей Московской области», — сказал глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

Первым выступил представитель завода «Физприбор». На предприятии разрабатывают новую продукцию, расширяют объемы поставок, поэтому потребовались дополнительные сборочно-монтажные площади.

В Подольске мы заинтересованы в расширении производственных мощностей. Администрация обещает с этим помочь. Также заинтересованы в наборе молодых, активных кадров. Роман Набоков. Заместитель генерального директора по развитию производства ООО «Московский завод Физприбор».

Возможность привлечь и удержать молодых ученых и уникальных специалистов — использование мер государственной поддержки. О них рассказала представитель Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Ирина Щеглова.

На Выездном Совете также говорили о важности диспансеризации работников предприятий и о благоустройстве территорий.

«Стартует месячник по благоустройству. На городском аппаратном совещании мы заслушали наших коллег по различным направлениям деятельности. Все взяли на себя повышенные обязательства. Прошу ориентироваться и вас, ориентировать и работников предприятий на решение этой насущной задачи», — отметил Жариков.

Подобные выездные советы при администрации Подольска регулярно проходят на разных производственных площадках городского округа. Прошлое мероприятие было проведено на базе АО «Георг Полимер».