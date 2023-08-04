Подмосковье 04 августа 2023, 19:54 Снижение повторных преступлений снизилось в Подмосковье на 15% Прокуратура Подмосковья представила итоги работы за первые 6 месяцев 2023 года РИА «Новости»

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За первые полгода в Подмосковье удалось более чем на 15% снизить количество повторных преступлений и почти на 19% — преступлений, совершенных несовершеннолетними. Усилия в этом направлении прилагали органы прокуратуры, отметили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Всегда должен быть конечный результат

Итоги работы за первое полугодие обсудили на заседании под председательством прокурора Московской области Сергея Забатурина. По его оценке, за этот период удалось набрать определенный темп по исполнению приоритетных задач.

Серьезную работу проделали сотрудники ведомства по соблюдению прав жителей региона, особенно из числа социально уязвимых категорий, указал он.

Также Забатурин обратил внимание на повышение эффективности в борьбе с преступностью и недопущение роста социальной напряженности.

Что сделано хорошо и добротно, анализа или разбора не требует. Гораздо важнее сосредоточиться на нерешенных проблемах, разобраться в причинах просчетов в организации работы. Сергей Забатурин прокурор Московской области

Забатурин отметил, что органам прокуратуры важно добиваться, чтобы каждое надзорное мероприятие, каждая ситуация, с которой обратились жители Подмосковья, имели конечный результат и нарушенные права людей восстанавливали.

Краткие итоги работы ведомства

В пресс-службе прокуратуры, подводя краткие итоги работы за первые шесть месяцев 2023 года, отметили недопущение роста регистрируемой безработицы, погашение долгов по зарплате (на сумму в один миллиард 280 миллионов рублей), восстановление прав свыше пяти тысяч дольщиков «долгостроев», переселение из аварийного жилья 1898 человек.

«Взыскано в бюджет более 33 млн рублей неправомерно полученных субсидий в рамках национальных проектов», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, прокуратура добилась погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями на сумму 964 миллиона рублей, 765 миллионов рублей выплатили бизнесу за исполненные контракты, добавили в пресс-службе.

Велась работа по приобретению жилья для детей-сирот и обеспечению выплат долгов по алиментам и многим другим направлениям.