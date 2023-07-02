Подмосковье 02 июля 2023, 11:28 (обновлено: 02 июля 2023, 12:29) «Следовать ожиданиям жителей». Глава городского округа Пушкинский назвал самое важное в своей работе Глава округа Пушкинский Красноцветов отчитался о работе в 2022 году и рассказал о планах Телеканал «360»

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Глава городского округа Пушкинский Московской области Максим Красноцветов отчитался о своей работе за 2022 год. Особенно он выделил помощь и поддержку жителям, которые участвуют в специальной военной операции, и их семьям.

Чуткость и умение слышать

«Главным я считаю следовать ожиданиям жителей нашего округа. Именно ожиданиям. И в основу своей работы нужно, безусловно, закладывать эти принципы, которые на сегодняшний момент декларирует наш руководитель региона. Это, конечно, в первую очередь чуткая власть», — подчеркнул Красноцветов.

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Доклад главы содержал примеры проделанных работ, программы, конкретные суммы, затраченные из бюджета, и многое другое.

Одна из ключевых задач муниципалитета — расселение аварийного фонда. В прошлом году в новые дома переехали более 170 человек. Сейчас ведется строительство трех многоэтажек на улице Октябрьской в Пушкино, в Мамонтовке и Красноармейске.

Красноцветов обозначил «болевые точки» в работе по улучшению качества и уровня жизни жителей округа и поставил задачи на этот и следующий год. Он также поблагодарил своих коллег и жителей округа за помощь в решении проблемных вопросов, поддержку и содействие в развитии социально значимых объектов.

Хозяйственный подход

Депутат Государственной думы Александр Толмачев отметил, что глава городского округа Пушкинский и его команда серьезно подходят к работе.

«И за это большое спасибо Максиму Валерьевичу, потому что входит в программы, реализует. Мало войти в программы, важно еще эти средства правильно израсходовать, сделать или построить. Команда с этим справляется», — подчеркнул депутат.

Руководитель организации инвалидов-колясочников «Колесница» Игорь Гундеров отметил, что больше всего его радует доступная среда в городском округе.

«У нас открылся сейчас потрясающий парк. На следующей неделе мы проводим здесь фестиваль „Равные возможности для инвалидов-колясочников“. Мы назвали его „Подмосковье без границ“», — рассказал он.

По словам Гундерова, в парке все адаптировано для инвалидов: парковочное пространство, дорожки, санузлы.

«Все доступно, и это очень хорошо», — заключил он.

Жители городского округа Пушкинский также оценили модернизацию здравоохранения, строительство и капитальный ремонт школ, ремонт автодорог.

Сейчас у жителей есть возможность проверить здоровье на выходных и прямо в парке. Они могут сдать анализы и получить консультацию врача во время прогулки.