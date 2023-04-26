Эксклюзив 26 апреля 2023, 23:28 «Семья страдает каждый день». Адвокат раненой пятиклассницы из Химок рассказала о ходе дела Раненной в школе Химок девочке придется пройти экспертизу для дальнейшего решения суда

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Химкинский суд провел заседание по иску родителей школьницы, пострадавшей при нападении одноклассницы в лицее в Химках. Как стало известно «360», в ходе слушания постановили определить степень телесных повреждений у пострадавшей. Дальнейшее рассмотрение дела отложили на два месяца.

Сбит моральный компас

Семья школьницы, которая ранила одноклассницу, попросила закрыть судебный процесс Также они призвали приостановить слушания, пока в уголовных делах не поставят точку.

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«Нас удивило сегодня ходатайство ответчиков о закрытии судебного процесса, особенно в том контексте, что в первые дни трагедии они дали огромное количество интервью с описанием подробностей случившегося, со своей оценкой, назвали причины. По сути, теперь, когда они пришли в процесс, где мы хотим разобраться во всех событиях, они попросили этот процесс закрыть. Тем самым лишив нас права на публичный ответ. Мы считаем, что это цинично, и рады, что суд с нами согласился и отказал им в этом ходатайстве», — рассказала «360» адвокат потерпевшей стороны.

В отношении неустановленных лиц возбудили два уголовных дела, пояснила правозащитник. Однако разбирательства по ним могут длиться сколько угодно.

Непонятна судьба этих уголовных дел — кого там будут притекать к ответственности. Они решили: «Давайте мы подождем. Найдем снова каких-то третьих виноватых лиц, потому что мы ни иски не признаем, и вообще не считаем, что в чем-то виноваты». <…> Такая позиция ранит. Она просто говорит, что у людей что-то с моральным компасом. Адвокат семьи пострадавшей

Пресс-служба Следственного комитета

Завышенные цены

Когда пострадавшая семья обратилась в суд с иском, она была уверена — ответчики признают вину и предложат вместе решить, как помочь раненой девочке пережить случившееся. Вместо этого, по словам адвоката, приходится доказывать, что жертва не виновата. Она призвала СМИ не плодить информацию о том, что между подростками был конфликт. По материалам дела отношения между девочками были нейтральными. К тому же, обе они — отличницы.

«Сейчас суд приостановил производство по делу, назначил оценочную экспертизу в отношении нанесенного вреда, стоимости лечения. Когда ответчики увидели наши документы, конечно, сказали, что цены завышены, что можно получить по ОМС», — подчеркнула адвокат.

Ответчики призвали все пересчитать вместо того, чтобы помочь пострадавшей. Раненой девочке придется пройти экспертизу. Однако для нее любое прикосновение — дополнительная травма.

Для ребенка, в принципе, это дополнительный стресс. Когда к телу прикасаются, кожа в местах шрамов очень чувствительная. Мать пострадавшей девочки

Одноклассники, отметила женщина, поддерживают дочь: приходят в гости, интересуются самочувствием. От родителей учеников также чувствуется участие, отметила мать школьницы.

Жизнь семьи пострадавшей изменилась

Адвокат пострадавшей семьи подчеркнула, что все слова о мировом соглашении — манипуляция.

«Потому что процессуальное поведение совершенно не соответствует словам. Оно не направлено на мирное урегулирование спора, прекращение этого судебного процесса миром. <…> Семья страдает каждый день, меняет место жительства. Девочку узнают на улице, ей кричат что-то в спину. <…> Жизнь семьи пострадавшей изменилась, а жизнь семьи ответчика осталась прежней. Это нужно очень хорошо понимать», — подчеркнула она.

К девочке очень часто подходят на улице и просят показать шрамы. Каждое возвращение к этой истории травмирует ее. Родителям приходится совместно с психологами отрабатывать такие моменты.

Телеканал «360»

Детям интересно, они по-разному интересуются. А ребенок не хочет эту тему обсуждать и в принципе не хочет, чтобы ее рассматривали и расспрашивали. Отец пострадавшей девочки

Родители напавшей на одноклассницу школьницы не стали комментировать произошедшее. Мать девочки только уточнила, что ее дочь уже не учится в лицее, в котором все случилось.

Девочка напала на свою одноклассницу и изрезала ножом в школе в Химках 7 февраля. Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова сообщала, что пострадавшей нанесли более 100 колото-резаных ран. Сейчас жертва нападения чувствует себя хорошо, но ей потребуется реабилитация.