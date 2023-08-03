Подмосковье 03 августа 2023, 05:37 Семинар для общественных наблюдателей состоялся в Солнечногорске В Солнечногорске состоялся семинар для общественных наблюдателей Московской области

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Члены Общественной палаты Московской области в качестве экспертов общественного наблюдения поучаствовали в обучающем семинаре для общественных наблюдателей в Солнечногорске. Мероприятие прошло 1 августа, в преддверии предстоящих выборов в Подмосковье.

На семинаре выступила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель рабочей группы по наблюдению за выборами Татьяна Дмитриева.

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Она отметила, что обучающие семинары проводятся в различных муниципалитетах. Они включают в себя широкий спектр тематик, которые нужны для качественного обучения и подробного понимания процесса наблюдения за ходом голосования.

«В ходе каждого семинара эксперты с многолетним опытом наблюдения помогают будущим наблюдателям обновлять знания по правам и ограничениям в деятельности наблюдателей, а также по организации самого голосования», — сказала Дмитриева.

По ее словам, блоку обучения, в котором выделены типы и виды вероятных нарушений, а также алгоритмы реагирования на них непосредственно на местах уделяется отдельное внимание.

«Обучение не легкое, большой пласт информации участники семинаров уносят с собой домой „на переосмысление“. В этом помогают дополнительные методические материалы, которые предоставляются каждому слушателю семинаров», — добавила Дмитриева.

Во время обучения наблюдатели узнают об избирательных процедурах, учатся действовать в случаях возможных нарушений на участках, отметил член Общественной палаты Московской области, член штаба по наблюдению за выборами Константин Куракин.

«Этот выборный год будет отличаться от предыдущих тем, что граждане Московской области впервые смогут принять участие в выборах в формате дистанционного электронного голосования», — сказал он.

Поэтому в этом году обучающий курс дополнили информацией о нововведениях, которые касаются дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и наблюдения за ним.

В системе ДЭГ, как отметил Куракин, фальсификации невозможны.

«Любая фальсификация гарантированно отображается в системе. Это подтверждено опытом других регионов. Работа наблюдателя во время электронного голосования как раз и заключается в том, чтобы обнаруживать возможные „следы“ фальсификаций в системе», — объяснил он.

На семинаре также презентовали свод правил для наблюдателей на избирательных участках «Золотой стандарт». Документ разработала Общественная палата РФ.

В «Золотом стандарте» пошагово расписан порядок действий наблюдателя во время трехдневного голосования.

Штаб будет круглосуточно работать в ходе проведения выборов. Кроме того, организуют работу горячей линия. Люди смогут обратиться туда по вопросами избирательного процесса и оперативной фиксации сигналов о возможном его нарушении.

Наблюдение на участках в единый день голосования обеспечит Общественная палата Московской области.