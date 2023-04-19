Эксклюзив 19 апреля 2023, 09:00 Самый современный в России. Инвесторы спасли лифтовый завод в Серпухове Депутат ГД Колунов назвал лифтовый завод в Серпухове самым крупным и современным в России Reneé Thompson / Unsplash

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В Серпухове возобновил работу лифтостроительный завод. Еще несколько лет назад он находился на стадии банкротства, а спасти его удалось благодаря инвесторам. Сейчас в производстве заняты около 200 человек, к 2025 году руководство завода планирует увеличить производство лифтов до 12 тысяч в год. Почему это предприятие называют самым современным в России и как его деятельность сказывается на импортозамещении — в материале «360».

Как спасали завод в Серпухове

Сегодня завод по праву называют одним из лучших в стране, но так было не всегда. Несколько лет назад предприятие оказалось на грани разорения. В конце декабря 2017 года ООО «Серпуховский лифтостроительный завод» признали банкротом. В его отношении открыли конкурсное производство, а производственные мощности пришлось остановить.

Благодаря действиям местных и региональных властей проблему удалось решить. В прошлом году завод приобрела инвестиционная группа компаний «Садовое кольцо». Ее учредителями являются Илья Колунов и бывший вице-премьер Илья Клебанов.

Уже осенью новые владельцы погасили задолженность (почти 400 миллионов рублей), после чего подготовили площади к серийному запуску.

Лучший в стране

Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов высоко оценил проделанную работу.

«Я очень доволен заводом, завод действительно поражает своими объемами — это 50 тысяч квадратных метров производственных помещений. Я объездил всю страну, посмотрел все заводы, которые у нас есть, и я могу сказать, что это самый крупный, самый современный завод в России», — подчеркнул парламентарий.

Колунов отметил, что Серпуховский лифтостроительный завод только возрождается. Несмотря на это, уже сейчас там работают около 200 человек. Они могут производить около пяти тысяч лифтов в год.

«Мощности этого завода можно увеличить до 15 тысяч. От 12 до 15 [тысяч лифтов] в зависимости от комплектующих, таким объемом этот завод может снабжать нашу страну», — отметил депутат Госдумы.

Шаг в импортозамещение

Высказался о спасении предприятия и губернатор Московской области Андрей Воробьев. В своем Telegram-канале он написал, что возрождение Серпуховского лифтостроительного завода важно как для целей по импортозамещению, так и для местных жителей.

«У нас в регионе одна из самых масштабных программ капремонта и замены лифтов. Сейчас у нас почти нет оборудования старше 25 лет, поэтому мы занимаемся теми, что старше 20 лет», — рассказал глава региона.

По словам Воробьева, в течение ближайших трех лет власти Подмосковья заменят более тысячи лифтов. Губернатор подчеркнул — сотрудники завода активно сотрудничают со специалистами из Минстроя и МинЖКХ, поэтому часть устройств точно произведут в Серпухове.

По словам депутата Сергея Колунова, в рамках программы импортозамещения завод выполнял задачу по производству лебедок.

«Я увидел — молодцы, ребята, они там не стали изобретать велосипед, они взяли немецкую лебедку, разобрали и по ее аналогии сделали нашу, отечественную лебедку. Кстати, она получилась меньше, компактнее, с такой же мощностью, с такой же скоростью и вполне даже симпатичная», — поделился впечатлениями парламентарий.

Благодарность за труд

Андрей Воробьев побывал на лифтостроительном заводе. Руководство предприятия провело экскурсию для губернатора. Его поприветствовали сотрудники, работавшие там с 2013 года. Они поблагодарили губернатора за помощь в возрождении производства, а глава Подмосковья выразил людям благодарность за их труд.

«Цели у них амбициозные — к 2025 году нанять еще 450 человек и выйти на мощности 12 тысяч лифтов в год. Уверен, все обязательно получится. Мы поможем», — написал Воробьев.

Сергей Колунов добавил, что Серпуховский лифтостроительный завод обладает самой большой испытательной башней. По его словам, такой нет ни у кого не только в России, но и в Европе. Сейчас сотрудники предприятия проводят испытания скоростных лифтов.

«Директор пообещал, что в октябре эти лифты войдут в серию. Это будет первый завод, который делает еще и скоростные лифты в нашей стране. Поэтому я очень доволен, налицо импортозамещение, новый запуск завода. Дай бог им побольше заказов и развития», — отметил парламентарий.

Он добавил, что работать на завод пришли местные — те люди, которые раньше трудились на других предприятиях.

«Когда я в первый раз сюда приехал, пришли люди специально и просили: „Пожалуйста, сохраните завод, мы знаем, что здесь собираются выстроить склад, мы работали на этом заводе и хотим работать“. Поэтому сейчас практически 90%, наверное, коллектива — это люди, которые работали на этом заводе. Можно видеть их счастливые лица, что они сюда вернулись», — резюмировал Колунов.

Власти продолжают оказывать поддержку предприятию. С руководством серпуховских колледжей заключили соглашения о подготовке персонала завода. Так выйти на новые производственные мощности и обеспечить промышленную безопасность страны будет гораздо легче.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что большинство работников предприятия — серпуховичи. В городе производят устройства как для панельных домов, так и для зданий бизнес-класса.