Эксклюзив 16 июня 2023, 20:16 Идем на Восток. Зиновьева — о новых иностранных инвесторах в Московской области Зампред правительства Подмосковья Зиновьева рассказала о развитии бизнеса в области

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Подмосковье продолжит работать с иностранными инвесторами. Такое заявление на полях Петербургского международного экономического форума в беседе сделала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она рассказала, что регион уже подписал соглашение с крупным производством из Китая.

«Компания называется Северный океан, они будут делать субстанцию для производства гепарина. Гепарин — это такое вещество для разжижения крови. Так вот, коллеги будут создавать исходное сырье, то есть субстанцию для его производства, что очень важно, потому что сейчас все отечественные компании, которые производят гепарин, субстанцию импортируют», — заявила она.

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В Ленинский городской округ зайдет турецкая компания, которая займется производством компрессоров, поделилась Зиновьева. Зампред правительства подчеркнула, что регион готов помогать с земельными участками, а также оказывать поддержку.

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Зиновьева подчеркнула, что Московская область всегда была очень дружелюбно настроена к этим странам.

«Мы и не отворачивались», — заявила она.

При этом сейчас на работу с этими государствами сделан большой фокус. Но, как отметила собеседница издания, Подмосковье готово работать с любыми иностранными инвесторами, если те идут на сотрудничество.

«У нас в Московской области 186 иностранных брендов, мы — № 1 в стране по количеству производственных иностранных компаний, то есть у нас не просто головные офисы или управляющие компании, а именно заводы.

Из этих 186 только девять компаний в том или ином виде или перешли под управление российского менеджмента, или были проданы нашим же российским игрокам, но ни одна из них не закрылась. Поэтому, действительно они нас не подвели, мы их не подвели», — рассказала спикер.

Если любой иностранный инвестор готов продолжать работу, приходить в Московскую область, регион открыт к сотрудничеству, добавила Зиновьева. По ее словам, на полях ПМЭФ Подмосковье провело ряд крупных встреч и подписаний с новым пулом иностранных инвесторов.

«Это прежде всего компании из Китая, Индии, Турции и Арабских Эмиратов. Вот, например, не так давно мы съездили в Индию на один день и провели переговоры с индийскими компаниями. В основном это были фармацевтические отрасли. Обратно к нам вернулись пять готовых, так сказать, зайти и работать в Московской области крупных инвесторов», — поделилась она.

Причем многие из этих компаний — мировые лидеры.

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Московская область помогает малому бизнесу

Подмосковье — конструктор мер поддержки, заявила Зиновьева. Регион помогает предпринимателям получать льготные займы, выделяет субсидии на оборудование, инженерную инфраструктуру.

Московская область стала первым регионом в России, который сделал совместный электронный проект сервисов и услуг для малого бизнеса, сказала Зиновьева. Прежде всего он нацелен на компании с российским экспортным центром.

«То есть сейчас наш инвестиционный портал полностью интегрирован с другими. Это дает бизнесу простоту и понятность. Когда ты на одном экране видишь все меры поддержки и федеральные, и региональные, на которые ты можешь рассчитывать, и тут же сразу их получаешь», — пояснила она.

По словам собеседницы издания, это был первый шаг, который регион сделал. Сейчас идет работа над созданием еще двух новых проектов. Идеи уже обсудили с руководителем Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Первый, под названием «Возможность бизнеса», будет касаться поставок.

«Это некие коллективные поставки малого и среднего бизнеса в какую-то одну страну», — сказала Зиновьева.

Она объяснила, что одному предпринимателю тяжело выйти на этот рынок, а коллективно — проще.

«Этот сервис, конечно же, обязательно должен быть поддержан РЖД, сейчас уже такая договоренность достигнута», — добавила министр.

Второй проект «Клиентский путь» — сделать простым и понятным путь инвестора, когда он выходит на экспорт. В нем будут описаны все шаги бизнесмена, которые ему необходимо предпринять. Регион также будет помогать предпринимателям, например, с документацией.

«Эти планы мы себе поставили до конца этого года. Начнем работать с коллегами, будем реализовывать», — отметила заместитель председателя правительства Московской области.

Зиновьева добавила, что производители Подмосковья обладают настолько качественным и уникальным продуктом, что у него есть экспортный потенциал.

«Как говорит губернатор Московской области Андрей Воробьев: „Высший пилотаж“. То есть это высшая точка, когда ты производишь то, что ты можешь еще экспортировать в мир. Поэтому очень важно развивать это направление», — произнесла собеседница.

Экспорт в цифрах

За прошлый год с 10 до 13,6 миллиарда долларов вырос экспорт Подмосковья. Товары Московской области была проданы в 137 стран. Собеседница канала сказала, что всего у региона 6120 экспортеров, из них 5592 — это малый бизнес.

«Наша задача — мы видим в этом фокус — стараться сейчас делать удобные сервисы, объяснить и помочь предприятию, как оно может выйти на экспорт. Рынок сам всегда решает все. Если ты производишь хороший качественный товар, его обязательно купят.

Это касается любой продукции, начиная от того, что мы начали экспортировать мороженое, и заканчивая сложными приборами, радиотехническими изделиями. Мы даже, в конце концов, протезы экспортируем. Качественный товар — вот этот знак. Марка качества — это путь на любой рынок», — считает Зиновьева.

Спикер еще раз подчеркнула, что регион рад любому инвестору и готов помогать. По ее мнению, те, кто набрался смелости и желания работать, заслуживают уважения, потому что быть инвестором или предпринимателем — огромный труд.

«Желание бизнеса и наша стратегическая линия совпадают, потому что мы заинтересованы в создании высокотехнологичных производств. Это и фармацевтическая отрасль, и проекты по радиоэлектронике», — поделилась собеседница.

Зиновьева рассказала, что на ПМЭФ регион обсуждал один из возможных крупных проектов — завод по станкостроению. Также хорошо развивается в Подмосковье пищевая промышленность. Никуда в Московской области и без логистики, потому что регион — огромный транспортный логистический хаб.

«Мы делаем крупнейшие оптовые распределительные центры. А теперь становимся неким центром нового экспорта и импорта. Все эти потоки проходят через Московскую область. Малый бизнес — наше все. Это очень большая доля нашей экономики практически 25%», — заявила Зиновьева.

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Мир профессий

Министр инвестиций, промышленности и науки отметила, что в прошлом году в Московской области появилось около 75 тысяч новых рабочих мест. Она добавила, что сейчас очень большой спрос на рабочие профессии: инженер-наладчик станков, ЧПУ, слесарь, токарь, фрезеровщик.

«Мы стараемся помочь нашему бизнесу, который занимается созданием новых рабочих мест, их подготовить. У нас более 40 колледжей. Есть программа, когда бизнес делает заказ: к такому-то году нужно столько-то специалистов по таким-то специальности. Важно, чтобы была вот эта цепочка, чтобы мы понимали, куда наши студенты пойдут работать», — рассказала спикер.

В прошлом году Подмосковье запустило 21 новый завод импортозамещающего производства. Из последнего — создание буровых установок в Сергиевом Посаде.

«Вложили несколько миллиардов рублей, инвесторы создали около 200 новых рабочих мест. И вот только это только один пример из 151 проекта», — добавила зампред правительства Подмосковья.

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О подписанных соглашениях

Соглашения, подписанные в рамках Петербургского международного экономического форума, — разные. И фармацевтические компании, и предприятие по производству упаковочных материалов, и кондитерская фабрика.

«Мы подводили статистику нашего участие на Петербургском форуме. За все время Московская область подписала 181 соглашение, 80% из этих соглашений реализуются. Наша задача в этом году сделать так же, чтобы те соглашения, которые мы сейчас подписали, были выполнены», — подчеркнула министр.

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