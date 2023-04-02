Подмосковье 02 апреля 2023, 13:04 Рейд по проверке безопасности ледяного покрова рек провели сотрудники «Мособлпожспаса»

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Весенний лед на реках чрезвычайно опасен для любителей рыбалки. Для проверки состояния сохранившегося покрова на водоемах Подмосковья сотрудники «Мособлпожспаса» выехали на рейд. В ходе поездки они проверили толщину льда на водоемах и напомнили рыбакам о правилах поведения весной.

Первый замначальника областной противопожарно-спасательной службы Вадим Беловошин отметил, что в начале апреля толщина ледяного покрова мало влияет на его безопасность. Он пояснил что в течение дня лед подтаивает и незначительно замерзает по ночам. Под воздействием внешних факторов он становится рыхлым и хрупким.

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«Весенний лед — самый коварный, так как внешне он выглядит безопасным, а на самом деле может не выдержать даже ребенка», — заявил Беловошин.

Он добавил, что в ходе профилактических бесед с рыбаками спасатели указали им на состояние ледяной поверхности и отметили, что при выходе на водоемы лучше надевать спасательные жилеты.

«Лед может проломиться под ногами в любой момент. Без жилета человек со средней физической подготовкой сможет находиться в ледяной воде около пяти-семи минут. К переохлаждению добавляется тяжелая одежда, которая намокает, тянет вниз, и человек уходит под лед», — рассказал Беловошин.

Представитель «Мособлпожспаса» подчеркнул, что если человек один раз ушел под воду с головой, то он уже не выплывет. Для того чтобы спастись, он посоветовал сохранять спокойствие, не делать резких движений и звать на помощь.

«Необходимо избавиться от лишних вещей и постараться зацепиться за кромку льда. Если это удалось, нужно аккуратно закинуть сначала одну ногу на поверхность льда, потом другую и постараться выползти на поверхность», — подчеркнул спасатель.

Он добавил, что после нужно откатиться от кромки льда на безопасное расстояние и не идти, а ползти к берегу, чтобы равномерно распределить вес тела по льду.