02 апреля 2023, 13:04
Рейд по проверке безопасности ледяного покрова рек провели сотрудники «Мособлпожспаса»
Весенний лед на реках чрезвычайно опасен для любителей рыбалки. Для проверки состояния сохранившегося покрова на водоемах Подмосковья сотрудники «Мособлпожспаса» выехали на рейд. В ходе поездки они проверили толщину льда на водоемах и напомнили рыбакам о правилах поведения весной.
Первый замначальника областной противопожарно-спасательной службы Вадим Беловошин отметил, что в начале апреля толщина ледяного покрова мало влияет на его безопасность. Он пояснил что в течение дня лед подтаивает и незначительно замерзает по ночам. Под воздействием внешних факторов он становится рыхлым и хрупким.
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«Весенний лед — самый коварный, так как внешне он выглядит безопасным, а на самом деле может не выдержать даже ребенка», — заявил Беловошин.
Он добавил, что в ходе профилактических бесед с рыбаками спасатели указали им на состояние ледяной поверхности и отметили, что при выходе на водоемы лучше надевать спасательные жилеты.
«Лед может проломиться под ногами в любой момент. Без жилета человек со средней физической подготовкой сможет находиться в ледяной воде около пяти-семи минут. К переохлаждению добавляется тяжелая одежда, которая намокает, тянет вниз, и человек уходит под лед», — рассказал Беловошин.
Представитель «Мособлпожспаса» подчеркнул, что если человек один раз ушел под воду с головой, то он уже не выплывет. Для того чтобы спастись, он посоветовал сохранять спокойствие, не делать резких движений и звать на помощь.
«Необходимо избавиться от лишних вещей и постараться зацепиться за кромку льда. Если это удалось, нужно аккуратно закинуть сначала одну ногу на поверхность льда, потом другую и постараться выползти на поверхность», — подчеркнул спасатель.
Он добавил, что после нужно откатиться от кромки льда на безопасное расстояние и не идти, а ползти к берегу, чтобы равномерно распределить вес тела по льду.
Спасатели
Рыбалка
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