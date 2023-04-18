Эксклюзив 18 апреля 2023, 15:47 «Прекрасный опыт». Школу из Одинцова поставили в пример всей России Депутат Бутенко: все школы должны кормить детей, как во «Флагмане» из Одинцова пресс-служба ЛДПР

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Делегация ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким посетила образовательный центр «Флагман» в Одинцове. Политик высоко оценил организацию детского питания в учреждении, а также отметил работу «Полисадиков» — особого направления школы. Депутат Мособлдумы от фракции либерально-демократической партии Владимир Бутенко рассказал «360», что работу одинцовской школы можно ставить в пример всей стране.

Депутаты и сенаторы посетили школу

В пресс-службе ЛДПР сообщили, что Леонид Слуцкий отметил, что благодаря программе «Полисадиков» в центре предоставляют услуги по уходу за детьми от двух месяцев до трех лет. По словам главы партии, это особенно важно для мам, совмещающих работу и уход за ребенком. Отдельно Слуцкий остановился на организации детского питания в центре.

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«Однако в Одинцове решили проблему без ущерба для учеников: создали свой комбинат питания с лабораторией, который готовит, соблюдая все правила, — он называется „Доброе кафе“», — добавили в ЛДПР.

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от партии подчеркнули, что дети получают разноплановое питание, необходимое для их правильного развития. Гости пообедали в столовой, а также пообщались с учениками школы.

Пример для всей страны

Депутат Мособлдумы Владимир Бутенко рассказал «360», что общеобразовательная школа № 17 «Флагман» в Одинцове совмещает в себе несколько образовательных программ.

«Это школа, в которой детки обучаются в ясельной группе, после чего переходят в начальные классы, и все это происходит в одном здании, в одном учебном заведении. Это прекрасный опыт для Московской области, для России в целом. Наша фракция в Госдуме постоянно выступает с данным предложением, для того чтобы внедрить это на территории всей нашей страны. Пока в этом плане отличилось Одинцово», — подчеркнул парламентарий.

По словам собеседника «360», Леонид Слуцкий попробовал еду во «Флагмане», после чего поставил образовательный центр в пример всей России.

«Все ему понравилось, дай бог, на территории Московской области все школы так же будут кормить детей», — добавил Бутенко.

В 2022 году в Подмосковье провели более 400 выездных проверок качества питания в школах, детских садах и оздоровительных лагерях.