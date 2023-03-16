Подмосковье 16 марта 2023, 08:56 Предпринимателям Подмосковья напомнили о работе Центра содействия строительству в регионе Фото: Константин Семенец

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Уже более пяти лет в Подмосковье работает Центр содействия строительству. Его главная задача — помогать предпринимателям. Об этом в эфире радио Sputnik напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Центр содействия строительству

Еще одна участница встречи главы региона с предпринимателями рассказала, что вместе с мужем представляет семейный бизнес — испытательный центр «Фарм Оборона» в Королеве. Компания занимается контролем качества лекарственных средств, исследованиями, разработками препаратов. В испытательном центре работают более 110 сотрудников, также там имеется широкий парк оборудования. «Фарм Оборона» работает более чем на 200 фармацевтических компаний. А в 2022 году предприятие получило субсидию на модернизацию оборудования. Теперь в планах супругов дальнейшее развитие. У них уже есть новый проект. Для него необходимы квалифицированные сотрудники и молодежь, которую важно замотивировать.

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«Мы хотим открыть научно-учебную базу, где будут наука, образование и отдых. Для этого мы приобрели бывший пионерлагерь в Щелкове, и нам нужно решить вопросы с назначением земли, категорией, возможностью провести реконструкцию», — отметила участница встречи.

Воробьев напомнил, что раньше можно было построить завод для какого-то предприятия, а потом пять лет оформлять документы на строительство и сдачу. В связи с этим он напомнил о Центре содействия строительству (ЦСС), который работает в Подмосковье.

«Когда мы запустили Центр содействия строительству, главной его задачей было снять головную боль с вас. Мы предполагаем, что вы сдаете документы в наш офис ЦСС, и все эти перипетии с ТУ, с назначением или изменением вида разрешенного использования, — все это происходит в ЦСС», — сказал Воробьев. Он добавил также, что каждый проект должен сопровождать и региональный Мининвест.

Помощь предпринимателям

В ходе встречи губернатора с предпринимателями сооснователь компании Peroni Роман рассказал, что его предприятие находится в Коломне. На нем производится мед-суфле, и сейчас бизнесмен полностью сфокусирован на экспорте. Раньше компания поставляла продукцию в 24 страны, но сейчас фокус сместили на Аравийский полуостров и Китай.

«Мы съездили в Дубай на выставку, удачно там выступили. Возник вопрос, и моя просьба в том, чтобы Московская область посодействовала. Это заход с торговыми сетями, большой ретейлер. Допустим, в Дубае есть LuLu и другие сети. Моего ресурса как предпринимателя не хватает», — обратился Роман к губернатору.

На это Воробьев ответил, что региональное правительство может ходатайствовать. Для этого есть связи, и они развиваются в разных сферах.

«И предпринимательство, и образование, и другие направления. Мы можем сделать какую-то заявку», — заверил Воробьев.

Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева добавила, что конкретно с LuLu регион провел переговоры и договорился о Неделе региональных предпринимателей, в ходе которой представители компании посмотрят их товары для своей сети.

Отвечая на вопрос губернатора о том, как обстоят дела с местным рынком, сооснователь компании Peroni отметил, что предприятие заняло хорошую позицию. Компания является одним из лидеров, состоит в Роскачестве в совете по меду, работает с «Азбукой вкуса» и «Ашаном». В маркетплейсах эта продукция держит второе место.