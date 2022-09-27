«Праздник, который все заслужили». Подмосковные наблюдатели рассказали о ходе референдума | 360°

Эксклюзив 27 сентября 2022, 18:52 Поделиться Telegram

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Viber «Праздник, который все заслужили». Подмосковные наблюдатели рассказали о ходе референдума Волонтеры Подмосковья рассказали о желании жителей Донбасса вернуться в Россию

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Участие в референдумах о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приняли эвакуированные жители, которые нашли свой приют в Московской области. За ходом голосования наблюдали волонтеры, которые прекрасно знают о настроениях среди жителей освобожденных территорий. О ходе прошедшего голосования они рассказали в беседе с «360».

Руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» и член Общественной палаты региона Елена Жарова рассказала, что работает с жителями Донбасса с 2014 года. Все это время она слышала от них разговоры о возвращении домой.

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«Никто не говорил о присоединении к России, все говорят: „Мы хотим домой, мы хотим в Россию, потому что наш родной язык — русский язык, потому что наши традиции, наши устои ценны для нас“», — подчеркнула она.

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После начала специальной военной операции Жарова помогала эвакуированным в Подмосковье жителям Донбасса, посещала все пункты размещения, куда привезли сбежавших от бомбежек людей.

Сейчас волонтеры, с которыми она работала раньше, находятся на передовой. Жарова подчеркнула, что, по их отзывам, все местные жители ждут исторического момента, когда станут частью России.

«Не слышали мы никакого негатива и того, чтобы кто-то заставлял. Все с радостью идут. И, на самом деле, это праздник со слезами на глазах, праздник, который все заслужили», — отметила она.

Право на восстановление истории

Координатор волонтеров Подмосковья в Одинцовском городском округе Екатерина Скорикова знает о желании республик Донбасса войти в состав России лучше всех. Она приехала в Подмосковье в 2014 году и с тех пор не оставляла надежды на исполнение своей мечты.

«В 2014 году я покинула Донбасс, и мы все с того времени надеялись. Первый референдум об отделении молодых республик проходил 11 мая. <...> Уже люди не надеялись и более восьми лет ждали, чтобы прошел второй референдум, чтобы мы наконец-то стали частью большой России», — рассказала она.

По словам Екатерины, оставшиеся в Донбассе родные и друзья проголосовали еще в первый день в надежде, что закончатся взрывы и кровопролития, которые сейчас происходят.

«Восстановление исторических событий — это право каждого из жителей Запорожской, Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. И особенно это право тех жителей, которые натерпелись от бандеровского террора, от прозападного неонацизма», — так оценил прошедшие референдумы член Центрального штаба ОНФ и врач-педиатр Морозовской детской городской клинической больницы Павел Бережанский.

Он подчеркнул, что на референдумах люди высказали свою позицию и желание жить в сильной, единой и независимой России.

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