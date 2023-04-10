Подмосковье 10 апреля 2023, 13:49 Посещаемость парков Подмосковья выросла в 7 раз за пять лет Хайкин: подмосковные парки за пять лет начали посещать в 7 раз больше Пресс-служба губернатора Московской области

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К 1 мая парки в Подмосковье приведут в полный порядок после зимы, заявил глава Минблагоустройства Михаил Хайкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с правительство региона. Он отметил, что для подготовки территорий министерство составило определенный алгоритм. Теперь важно не сбавлять темп работ.

Механизм проверки парков области

«У нас 12 основных пунктов, по которым мы смотрим парки. Это и парковки, и входные группы, состояние газонов, система видеонаблюдения. Мы дали следующий алгоритм подготовки парков к лету: выявление дефектов, установка срока устранения, выполнение работ по графику и фиксация результата», — перечислил Хайкин.

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По его данным, с помощью этого алгоритма выявили уже около 3,7 тысячи дефектов. Среди них и повреждения дорожек, оборудования детских площадок, скамеек, урн, опор освещения, входных группы, газонов.

К 10 апреля устранили 837 дефектов, подчеркнул он. Половину всех недочетов разрешат до 14 апреля, 90% — до 21 апреля и 100% в срок до 28 апреля.

«Хочу поблагодарить глав, многие в эти выходные лично обходили территории. Это самый действенный метод, когда глава лично знает, что происходит в парке, может убедиться не только в уборке, но и в качестве», — сказал Хайкин.

Отдельно он обратил внимание на важность информирования жителей. Нужно, чтобы люди знали, что парки готовят к сезону, и постоянно анализировать комментарии жителей. Так, по его словам, можно увидеть, что еще необходимо сделать на территориях.

Посещаемость парков вырастет

«Посещаемость [парков] в 2022 году составила 57 миллионов посещений. За пять лет увеличилась в семь раз. В этом году ожидаем увеличения роста количества посещений до 62 миллионов», — добавил Хайкин.

Он также отметил, что сегодня в области есть 1823 объекта, которые отвечают за сервисы и услуги в парках. Это питание, кафе, тележки с сахарной ватой и мороженым, пункты проката и аттракционы, уточнил глава Минблагоустройства.

«Объектов питания — 1094. Среди них 88 кафе, 557 точек питания и 449 тележек. Необходимо определить места для объектов мобильной торговли, обеспечить их электричеством», — подчеркнул министр.

Говоря о пунктах проката, он указал на важность технического осмотра и обслуживание инвентаря, обновление парка проката и инструктирование персонала.

Особый контроль за аттракционами

«Отдельно отмечу контроль за аттракционами. Гостехнадзор Минэкологии эту работу ведет. У нас оцифровано 533 аттракциона, из них 376 требуют особого контроля и аккредитации», — сказал Хайкин.

По его данным, осмотр прошли уже 133 аттракциона, остальные до 1 мая тоже будут сертифицированы. Он также обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость усилить контроль за размещением незарегистрированных аттракционов в парках.

Помимо этого, по словам министра, необходимо привести в порядок информационные стенды в парках, а при необходимости — заменить.

«Также тема — состояние туалетов. Они также все оцифрованы. Необходимо сверить, убедиться, что есть договоры на обслуживание, средств гигиены и штат уборщиков с инвентарем и не допускать табличек, что туалет не работает. Тему нужно держать на постоянном контроле», — заключил глава Минблагоустройства.