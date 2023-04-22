Подмосковье 22 апреля 2023, 21:00 Полмиллиона участников и гектары убранных территорий. Как прошел субботник в Подмосковье Участниками субботников в Московской области стали более 540 тысяч жителей региона пресс-служба правительства Московской области

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Жители Московской области стали участниками Всероссийского субботника 22 апреля. Более полумиллиона человек приводили в порядок парки и скверы, сажали деревья, ремонтировали детские площадки и убирали мусор. Как это было — в материале «360».

Принять участие во Всероссийском субботнике жителей Подмосковья призвал губернатор Андрей Воробьев. Он назвал мероприятие доброй традицией и добавил, что всем желающим выдадут инвентарь и перчатки.

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«Конечно, у жителей есть много возможностей участвовать в благоустройстве, но сделать что-то хорошее своими руками вместе с детьми, соседями, коллегами — всегда особые эмоции», — подчеркнул глава Московской области.

Он напомнил, что в этот день можно будет не только убраться или что-то починить, но и озеленить территорию. Для этого власти закупили более 4,5 тысячи саженцев деревьев и кустарников. Их высадили в подмосковных парках, скверах и других общественных местах.

пресс-служба правительства Московской области

И желающие сделать Подмосковье лучше нашлись. Жители получили лопаты, грабли, краски с кистями и мешки для мусора и отправились облагораживать свою землю. По словам главы областного министерства благоустройства Михаила Хайкина, порядок наводили более 540 тысяч человек. Благодаря их усилиям удалось собрать 23,5 тысячи кубометров мусора, посадить свыше пяти тысяч деревьев и кустарников, а также отремонтировать и покрасить еще девять тысяч объектов.

пресс-служба правительства Московской области

Активное участие в субботнике приняли работники всех сфер. С граблями и метлами этот день провели сотрудники детского сада, являющегося частью третьего корпуса лицея № 3 в Дзержинском. Они пообещали, что продолжат работу и на следующий день.

Наряду со взрослыми наводили порядок после зимы и дети. Четырехлетняя девочка из Серебряных Прудов вместе с мамой собирала сухую листву и раскладывала ее по мусорным мешкам.

Некоторые дети убирались в костюмах супергероев — как четырехлетний мальчик из Серпухова. Он предстал в образе Человека-паука и заявил, что намерен спасти свой город от мусора.

Александр Степушкин Александр Степушкин

Делать Подмосковье чище и наряднее помогали не только супергерои. В Егорьевске чистоту наводили настоящие роботы. Правда, они справлялись только с легкими прошлогодними листьями, зато приковали к себе взгляды местной детворы.

Около 80 кубов мусора собрали участники субботника в парке «Сестрорецкий» в Клину. Порядок наводили 162 человека, сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. Активисты высадили в сквере 30 саженцев сирени сорта «Огни Донбасса».

Потрудились на славу и жители Химок. Более 600 человек собрались в парке «Два берега», а в целом в городе очистили свыше 500 локаций.

Территорию вокруг дуба-долгожителя убрали в Дмитровском городском округе. Дереву, растущему на территории местного музея-заповедника, по меньшей мере 135 лет — жители навели вокруг него порядок.

Глава Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова приняла участие в субботнике в Реутове. Она рассказала, что на работы в городе вышли 8,7 тысячи человек — они убирались, сажали деревья и окрашивали скамейки.