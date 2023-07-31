Подмосковье 31 июля 2023, 15:22 Подход к мероприятиям в парках Подмосковья изменили Министр культуры Подмосковья Кузнецов: более 20 тысяч мероприятий провели в парках

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Подход к проходящим в парках Подмосковья мероприятиям изменили. Об этом в ходе совещания с губернатором Андреем Воробьевым рассказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

Он пояснил, что такими массовыми мероприятиями стали «Город танцует в парках», музыкальный проект «На одной волне», а также спектакли Областного театра кукол для маленьких жителей.

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«Фестиваль современного танца „Город танцует в парках“ под руководством Егора Дружинина — в мае мы провели первый этап, это 14 территорий. Большая география, много муниципалитетов задействовано. Второй этап мы начинаем с 12 августа, 2 сентября будет большой гала-концерт в Балашихе», — рассказал министр.

Музыкальный проект «На одной волне» стартовал в Подмосковье в мае. В парках 24 городских округов прошел первый этап. Вторая часть проекта стартует 19 августа, в ее ходе проведут 25 концертов.

Кузнецов отметил, что в конце прошлого года подход к организациям мероприятий на свежем воздухе изменили, чтобы повысить эффективность и качество.

«У нас есть парки культуры и отдыха, исторические, детские, лесные. Мы для каждого типа территории разработали понятные жителям мероприятия, которые пользуются наибольшей востребованностью», — пояснил он.

Масштабные фестивали

Министр добавил, что с начала года в подмосковных парках провели более 20 тысяч мероприятий, самыми популярными из которых стали скандинавская ходьба и семейно-развлекательные программы. Также жители Подмосковья с удовольствием приняли участие в творческих мастер-классах, экскурсиях, экологических уроках и посмотрели театральные постановки.

Кроме того, в парках прошли крупные областные мероприятия с концертами и представлениями, где общее количество зрителей в 88 точках превысило 400 тысяч человек.

«Пять мероприятий пройдет еще в августе и сентябре, планируем, что более 88 парков проведут эти мероприятия, ожидаем порядка 80 тысяч человек. Лучшие мероприятия — это фестиваль „Текстиль-Фест“ в Коломне, „Богородская рогожка“ — это те подмосковные бренды, традиционные фестивали, которые ожидаемы жителями и пользуются популярностью», — заявил министр.

Он добавил, что открывающие новые парки мероприятия привели к единому стандарту, чтобы с первого дня работы нового места отдыха жители почувствовали, что подобные концерты станут регулярными.

Для того чтобы привлечь еще большее количество посетителей к культурной программе парков, в Подмосковье запустили специальную программу. Даты и места проведений мероприятий теперь будут размещать на 20 тысячах медиаэкранах Москвы.

«Очень много дачников, рядом с которыми находятся прекрасные парки, большая культурная программа, фестивали. Мы видим потенциал в том, чтобы москвичи приезжали в область, посещали наши парки и участвовали во всей культурной программе», — пояснил Кузнецов.

Министр добавил, что, по прогнозам синоптиков, август станет жарким, поэтому в 11 парках установили бесплатные питьевые фонтанчики, чтобы погода не испортила отдых гостей.

Старые парки Подмосковья получили вторую жизнь, благодаря программе благоустройства, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что проведенная работа привлекла в места отдыха большее количество посетителей, а также предпринимателей, вложивших средства в открытие торговых точек и аттракционов.