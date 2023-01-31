Подмосковье 31 января 2023, 19:46 (обновлено: 31 января 2023, 21:00) Пассажиры электрички до Апрелевки рассказали Воробьеву об актуальных проблемах округа Воробьев по пути в Апрелевку обсудил с пассажирами электрички актуальные проблемы округа Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с пассажирами электрички, следующей от станции Лесной Городок до Апрелевки. Во время поездки местные жители рассказали о проблемах в сфере благоустройства, транспорта и здравоохранения и своих пожеланиях для решения этих вопросов. Речь, в частности, зашла о записи к врачам, новых автобусах, модернизации парков и освещении.

Автобусный парк области продолжат обновлять

Один из пассажиров Гарри Икштадт отметил, что сейчас электрички изменились в лучшую сторону, в них стало приятнее ездить.

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«Сейчас и на станции очень комфортно — все чисто, оборудовано и интервалы хорошие между поездами», — поделился он.

Студенты из Апрелевки обратили внимание губернатора, что сталкиваются с трудностями при записи в местную взрослую поликлинику. По словам молодых людей, там не хватает специалистов. Воробьев дал поручение главе городского округа разобраться в этой ситуации.

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Еще один вопрос, который подняли пассажиры, касался транспортной доступности. Пассажирка Анастасия Титова заметила, что в городе мало автобусов. Она пояснила, что живет в частном доме и пока может добираться до центра Апрелевки или до железнодорожной станции только на машине.

«То есть никакие автобусы не ходят к нам, говорят, что слишком узко», — пожаловалась женщина.

Воробьев обратил внимание, что сейчас в Подмосковье активно обновляют парк автобусов. В минувшем году в муниципалитеты передали 435 транспортных средств. В этом году запланирована поставка более 1,3 тысячи автобусов.

Мы приобретаем сейчас подвижной состав, автобусы. Наверное, два самых главных вызова — это регулярное, комфортное транспортное обслуживание и первичное звено — поликлиники. Очень постараемся их решить. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Паркам нужны свет и новые зоны для отдыха

Другую пассажирку волновала тема благоустройства лесопарка «Дубки».

«Хотелось бы, чтобы в „Дубках“ была какая-то сцена для массового отдыха. И там, около ДК на Комсомольской улице, очень много детворы, которая катается на скейтах. Может быть, оборудовать в „Дубках“ скейт-парк?“ — предложила она.

Губернатор в ответ подтвердил, что «Дубки» обязательно благоустроят так, чтобы жители остались довольны, а идею со скейт-парком обязательно проработают.

«Сцены летние делаем, в межсезонье они тоже востребованы», — отметил Воробьев.

Начало благоустройства лесопарка Дубки в Апрелевке запланировано на апрель. Он вошел в программу «Парки в лесу» на 2023–2024 годы. В лесопарке соорудят входные группы, пешеходные и вело-лыжные маршруты, оборудуют площадки для детей и занятий спортом.

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Будет решен вопрос с освещением и видеонаблюдением. Для комфортного отдыха появятся скамейки, кафе, где можно перекусить. Также планируется открыть прокат разного инвентаря для активностей.

Еще одно пожелание пассажиров касалось оборудования лыжни в парке «Елочки» в Наро-Фоминске. Местная жительница рассказала губернатору, что лыжная трасса и освещение очень нужны в парке «Елочки».

«Это действительно очень востребованный спорт, там много лыжников — и детки ходят, и мамочки с колясками гуляют», — пояснила она.

Решить проблему с освещением попросили на остановочных пунктах в деревне Латышской.

«Там стоят автобусные остановки, и детям, которые едут в школу, приходится включать фонарики, чтобы маршрутки останавливались. Хотелось бы, чтобы было освещение», — поделились пассажиры.

Воробьев поблагодарил жителей за отзывы и подробное освещение актуальных вопросов, которые нужно обсудить. Все эти темы оперативно рассмотрят и найдут решение для каждой, заключил он.