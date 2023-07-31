Подмосковье 31 июля 2023, 14:27 Парки Подмосковья предложили привести к единому стандарту Глава городского округа Люберцы Волков анонсировал выход парков на самоокупаемость Пресс-служба губернатора Московской области

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Благоустроенные парки городского округа Люберцы привлекли не только большое количество посетителей, но и предпринимателей, которые открыли на территориях торговые точки, места общественного питания и запустили аттракционы. Это позволило увеличить внебюджетные доходы и сделать первый шаг по выходу парков на самоокупаемость. Об этом в ходе совещания с губернатором Андреем Воробьевым заявил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он отметил, что в этом году завершится благоустройство Наташинского парка, где сейчас заканчивается первый этап реконструкции. Также ведут работы по строительству еще одной рекреационной зоны — «Лесная опушка», где появятся пешеходные дорожки, зона воркаута, освещение и камеры.

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Глава муниципалитета добавил, что в рамках программы 2024–2026 годов запланирована реконструкция парка в Малаховке, где появится летний театр, а также открытие мест отдыха на озере Черное и Кореневском карьере.

Привлечение в парки не только жителей, но и предпринимателей стало очень важным для муниципалитета.

«Для нас это очень важная поддержка, так как мы будем стремиться к тому, чтобы парки выходили на самоокупаемость, чтобы обслуживание и развитие парков было, в том числе за счет бизнеса», — отметил он.

Волкова поддержал руководитель муниципального учреждения «Дирекция парков» городского округа Люберцы Алексей Орлов. Он отметил, что благоустройство парков увеличило количество посещений и сделало территории привлекательными для бизнеса.

«Ежегодно наши внебюджетные доходы увеличиваются от 10 до 15%. В связи с тем, что посещаемость парков, благодаря благоустройству, увеличилась, это стало привлекательно для бизнеса», — заявил он.

Орлов отметил, что при разработке конкурсов для предпринимателей особое внимание уделяют внешнему облику торговых точек, чтобы они не выбивались из общей концепции парка.

«Считаю, что у всех парков Московской области должен быть некий конструктор цветовой гаммы, материалов, внешнего облика и территории рядом с ними. Это будет общий вид и стандарт», — предложил он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил Алексею Орлову, а также другим руководителям городских парков принять участие в специальном семинаре с главами городских округов, посвященном управлению территориями и обмену опытом по реализации успешных инициатив.

Он добавил, что уже много лет в Московской области реализуется программа по благоустройству мест отдыха жителей и организации новых рекреационных зон. Эта работа позволила дать городским паркам вторую жизнь и привлечь туда новых посетителей.