Подмосковье 27 апреля 2023, 20:44 Открытие первого в России музея материнства и детства прошло в Красногорске Церемонию открытия первого в России музея материнства и детства провели в Красногорске

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Посвященная становлению системы акушерского дела и родовспоможения экспозиция стала первой в открывшемся музее материнства и детства в селе Ильинское городского округа Красногорск. Торжественная церемония культурного учреждения прошла в четверг, 27 апреля.

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Музей создал Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке Министерства культуры России, правительства Московской области и администрации городского округа.

Первый в России музей материнства и детства открыли в мемориальном здании родильного приюта, построенного на средства владельца императорского имения «Ильинское-Усово» великого князя Сергея Александровича в 1892 году. Он решил основать учреждение, когда супруга его брата Сергея, княгиня Александра, скончалась во время родов.

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Бесплатную медицинскую помощь в приюте оказывали женщинам из Ильинского и ближайших деревень. Ежегодно на свет там появлялись до 70 детей. При этом специалисты оказывали помощь и спасали матерей и младенцев даже в самых тяжелых случаях.

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Как отметила председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, все Романовы очень любили детей и в нарушении протокола уделяли им повышенное внимание.

«Императрица Александра Федоровна грудью выкармливала своих детей и уделяла им больше того внимания, которое полагалось по протоколу в то время. <...> Русские императрицы понимали, что значит материнская любовь для их детей. И ровно такой же любовью отвечали им дети», — заявила она.

После гибели князя во время покушения ответственность за работу благотворительных учреждений взяла на себя его супруга, княгиня Елизавета Федоровна. Приют продолжал работать и во время революции, а после там открыли роддом, который принимал женщин до 1970-х годов.

Фонд «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества» взял на себя обязательства по сохранению исторического здания в 2011 году. Спустя три года помещение признали объектом культурного наследия. Благотворители помогли сохранить здание от разрушения и в 2020 году его началась реставрация.

В ходе работ на зимних рамах обнаружили надписи: «Родильная», «Смотровая», «Большая палата» и другие. Это позволило определить первоначальное назначение помещений.

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В открытой экспозиции музея зрители могут ознакомиться с более чем 400 экспонатами, представленных объединением «Музей Москвы», Звенигородским государственным музеем музеем-заповедником, артефактами Фонда, а также частными коллекционерами. Часть экспонатов передали в дар жители села, которые сохранили важные документы и фотографии.

Отдельная часть экспозиции посвящена истории императорского имения «Ильинское — Усово» и его владельцам. Зрители узнают о том, как работала система охраны здоровья матери и ребенка в дореволюционной России и Советском союзе.

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Приехавшая для участия в открытии музея заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова отметила, что традиция защиты материнства и детства ценилась в России всегда.

«Сегодня уже есть медицинские достижения, сегодня открываются перинатальные центры. Но когда ты понимаешь, что даже в то время такая забота была посвящена детям», — заявила депутат.

Музей материнства и младенчества станет одним из объектов показа музейного кластера имение «Ильинское-Усово» на «Императорском маршруте» в Подмосковье. Туда также вошли музей школы и детства, открытый в здании начального народного училища императрицей Марией Александровной, а также музей, посвященный владельцам имения «Ильинское-Усово».