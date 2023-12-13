Эксклюзив 13 декабря 2023, 17:46 Остановка котлов. Аварию, лишившую 47 многоэтажек воды и отопления, устранили в Пушкино Администрация Пушкинского округа: аварию, лишившую воды 47 МКД, устранили

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Ночью 10 декабря на сетях холодного водоснабжения в Пушкино произошла авария, из-за которой утром случилась остановка котлов на котельной на улице Горького. Под отключение воды и тепла попали около 47 многоэтажек. Последствия аварии удалось устранить, рассказал «360» замглавы администрации городского округа Пушкинский Максим Прибытков.

Он отметил, что после случившегося глава городского округа Максим Красноцветов создал оперштаб, куда вошли и управляющие организации, и водоканал, и «Газпром теплоэнерго», который обслуживает котельную, и курирующие заместители.

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«Совместными усилиями аварию на сетях холодного водоснабжения устранили в тот же день в регламентные сроки, но, к сожалению, после восстановления холодного водоснабжения необходимо было заново запустить три котла, потому что вода изначально спускалась. По техническим причинам изначально удалось запустить только два из трех котлов на котельной. В связи с этим ресурс центрального отопления подавался потребителям с пониженными параметрами», — пояснил Максим Прибытков.

По его словам, технологический сбой удалось устранить вчера, 12 декабря, и сейчас все потребители получают центральное отопление и горячую воду в полном объеме.

«Жители еще могут почувствовать дискомфорт: так как сливали систему из многоквартирных домов, она завоздушилась — это обычный технологический процесс. Сейчас управляющие компании обходят свои дома, подвалы, чтобы спускать воздух в системы. Думаю, в ближайший день-два проблема уйдет полностью», — добавил замглавы администрации.

Сейчас управляющие компании уже в личном контакте с жителями отрабатывают все оставшиеся проблемы.

Есть все ресурсы

Прибытков отметил, что зима и морозы всегда вызывают аварийные ситуации на сетях холодного и горячего водоснабжения и отопления — этого не избежать в российских климатических условиях. В октябре и ноябре аварии тоже случались, но, как правило, устранялись в регламентные сроки — за день-два максимум. Большая часть населения не особенно их почувствовала. И только после случившейся 10 декабря аварии ресурсоснабжающей организации потребовалось два дня на восстановление и запуск котлов в полном объеме. По словам Прибыткова, это первая в осенне-зимний сезон авария, при которой жители действительно ощутили дискомфорт.

«В летнее время всегда проходят работы по профилактике, устранению изношенных сетей, замены трубопровода, задвижек. Но нельзя на 100% предусмотреть, что может выйти из строя при определенных погодных условиях и нагрузках. Это все-таки техника. Как и автомобиль, котельная может выйти из строя в самый непредсказуемый момент», — рассказал собеседник «360».

Он заверил, что у городского округа есть все ресурсы для того, чтобы оперативно устранять такие аварии. Ресурсоснабжающие организации располагают специальным оборудованием, необходимыми материалами, запасными частями.