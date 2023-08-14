Важное 14 августа 2023, 20:01 «Особо ценные работники». Воробьев отметил вклад предприятий Подмосковья в ОПК России Воробьев: участие в форуме «Армия-2023» приняли 50 предприятий Подмосковья Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области

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Международный военно-технический форум «Армия-2023» стал знаковым событием для оборонно-промышленного комплекса России. Его участники представили самые последние разработки и передовые технологии военной отрасли. Об этом на открытии форума в парке «Патриот» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что из более чем полутора тысяч участников со всего мира 50 компаний представили Московскую область.

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«Ежегодно в форуме участвуют порядка полусотни подмосковных производителей, и 2023-й — не исключение. Всего у нас в ОПК более 100 предприятий, на них работают свыше 120 тысяч человек. Это особо ценные работники, и мы стараемся их всячески поддерживать», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отметил, что около 800 молодых специалистов получили льготное жилье по социальной ипотеке. Власти Московской области заключили соглашение с рядом компаний о подготовке для них кадров, а также расширили программу «Профессионалитет».

Андрей Воробьев посетил форум «Армия-2023» в первый день его работы. В ходе осмотра экспозиции он пообщался с представителями фирм подмосковного ОПК.

Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» из Королева представила для участников форума не только военную, но и космическую продукцию гражданской направленности. В частности, космический аппарат «Кондор-ФКА», который уже работает на орбите и занимается круглосуточной съемкой поверхности Земли с детальностью до одного метра.

Еще один космический аппарат Diamond-X предназначен для одновременного запуска до восьми космических спутников на одной ракете-носителе. Его можно использовать для организации мониторинга погоды на Северном морском пути.

Также корпорация познакомила посетителей выставки со своими новейшими литий-ионными аккумуляторами, комплексом бортового оборудования «Авиатор», электрическим мини-погрузчиком HARD-E и зарядной станцией для электробусов.

Продукцию военной направленности показали на форуме более 50 подмосковных предприятий. Щелковская шелкоткацкая фабрика представила экипировку для военнослужащих, авиационная корпорация «Рубин» из Балашихи — тормозные диски и тепловые пакеты из композиционных материалов, «АРМОКОМ» из Хотькова — модульный бронешлем и тонкую бронепанель, Лыткаринский завод оптического стекла — новый комплекс досмотра с тепловизором, а еще одно предприятие из этого города, конструкторское бюро «Астрон», — оптико-электронный комплекс мобильного базирования.

Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области

Помимо этого, участие в форуме приняли НПО машиностроения из Реутова и «Радуга» имени Березняка из Дубны, компании МКБ «Искра» из Химок, а также два предприятия холдинга «Швабе» (входят в Ростех): Красногорский механический завод имени Зверева и Лыткаринский оптико-механический завод.

Все сотрудники предприятий ОПК получают от Московской области различные меры поддержки. По программе «Социальная ипотека» сертификаты на льготные кредиты для покупки жилья в августе выдадут еще 28 ученым и 29 специалистам. Кадры для подмосковных оборонных заводов готовят колледжи Красногорска, Балашихи и Старой Купавны.

Кроме того, предприятия ОПК создали в Подмосковье 33 мастерские, где студенты проходят обучение с участием специалистов — наставников, а также проходят стажировки на предприятиях ОПК.

В рамках действующего в Подмосковье федерального проекта «Профессионалитет» здесь начали работать семь кластеров. В прошлом году на базе колледжа «Энергия» начали готовить специалистов в машиностроении, в Сергиево-Посадском колледже — металлургов.

В этом году кластер сельского хозяйства запустили на базе Коломенского аграрного колледжа, кластер «Радиоэлектроника» появился в Раменском колледже, специалистов в правоохранительной сфере и управлении начали готовить в Дмитрове, педагогов — в Истре, экспертов в туризме и сфере услуг — в Красногорске.