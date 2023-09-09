Подмосковье 09 сентября 2023, 15:43 «Определяющее значение». Андрей Воробьев принял участие в запуске МЦД-4 Губернатор Подмосковья Воробьев принял участие в запуске МЦД-4 Константин Семенец

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в церемонии запуска МЦД-4. Самый протяженный из московских центральных диаметров (86 километров) по видеосвязи открыл президент Владимир Путин. Также присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров. В Московской области МЦД-4 проходит через Наро-Фоминский и Одинцовский округа, а также через городские округа Реутов и Балашиха, где живут около миллиона человек.

«Эта ветка связывает восток с западом, наши дорогие жители ежедневно пользуются данным сообщением. Конечно, качество и подвижного состава, и вокзала, в котором мы находимся, все, что связано со стоимостью, — имеют определяющее значение», — рассказал президенту Андрей Воробьев во время прямого включения со станции МЦД-4 Ольгино.

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Губернатор добавил, что благодаря Сергею Собянину программа предполагает «радикальное снижение цены» билета — со 150-200 до 65 рублей.

Путин назвал открытие МЦД серьезным шагом в развитии столичного транспортного узла.

«Все, что сделано сегодня, идет на благо развития Москвы и Подмосковья, всех людей, которые живут в этом регионе, приезжают в этот регион. Речь идет о миллионах людей, у которых будет улучшена логистика, условия жизни. Да и для экономики это серьезный шаг вперед», — констатировал президент.

Пресс-служба Кремля

Собянин отметил, что МЦД на сегодняшний день можно назвать самым интегрированным: здесь 38 интеграций с метро, железными дорогами, МЦК и так далее.

«Мы объединили семь крупнейших московских вокзалов: Белорусский, Савеловский, Рижский, Ленинградский, Ярославский, Казанский, Курский, и сама трасса теперь доходит практически до Внуково, а с другой стороны — до Железнодорожного. Пассажиропоток здесь будет достигать до полумиллиона человек в сутки, а интервал движения сократится в 2,7 раза», — рассказал мэр Москвы.

Девять из 37 станций МЦД-4 расположены в Московской области. Это Апрелевка, Победа (Наро-Фоминский округ), Лесной Городок (Одинцовский округ), Реутово (городской округ Реутов), Никольская, Салтыковская, Кучино, Ольгино, Железнодорожная (Балашиха). За счет региона территории, прилегающие к станциям, благоустроили: там появились зоны комфортного ожидания, парковки, удобные дорожки, ведущие к остановкам, отремонтировали тротуары, обновили дорожные разметки. К станциям будут ходить 78 областных маршрутов, на которых обновили почти сотню автобусов.

Губернатор Андрей Воробьев пообщался с жителями Ольгина, для которых открытие нового центрального диаметра было очень долгожданным. Глава региона объяснил им, что МЦД-4 появился благодаря поддержке президента.

«Потому что не так затратно даже строительство станций, как масштабная реконструкция дорожных путей. Интенсивность движения на МЦД очень высокая — пять-шесть минут», — сообщил Андрей Воробьев.

Константин Семенец

Местный житель Василий Писляков рассказал главе региона, что живет в общежитии МФТИ в Долгопрудном, а на выходные приезжает в Железнодорожный. Теперь его путь значительно упростится.

«Чтобы добраться сюда, мне нужно будет сделать всего одну пересадку. А ранее необходимо было сначала перейти с железной дороги на МЦК, соответственно, еще раз заплатив, а потом — с МЦК на МЦД», — вспомнил Василий.

Константин Семенец

Главный врач Балашихинского родильного дома Наталья Алимова отметила, что раньше отмены электричек при возвращении из Москвы то и дело нарушали ее планы, приходилось брать такси. А теперь можно будет четко ориентироваться по расписанию и выбрать электричку, курсирующую в удобное время.

С 9 сентября на МЦД-4 запустили 16 поездов ЭП2Д — к 2025 году они полностью заменят «Иволги». Во всех поездах есть уборные, системы климат-контроля, USВ-розетки, крепления для велосипедов.